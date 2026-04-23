O fetiță de 10 ani a găsit o creatură ciudată sub un pod. Mama ei a rămas uluită când a văzut ce e. Mai există doar câteva sute în lume

4 minute de citit Publicat la 17:07 23 Apr 2026 Modificat la 17:07 23 Apr 2026

Axolotl mexican, specie pe cale de dispariție. Imagini cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Colaj Getty Images

O fetiță de 10 ani, pasionată de natură, care a descoperit un amfibian pe cale de dispariție sub un pod, și-a lăsat mama în stare de „șoc, surpriză și neîncredere”. Melanie Hill a spus că fiica ei, Evie, a descoperit axolotlul mexican, lung de aproximativ 23 de centimetri, în timp ce petreceau ziua în apropierea râului Ogmore, în Bridgend, Țara Galilor, potrivit BBC.

Ea a spus că Evie „găsește mereu lucruri”, precum tritoni și insecte, însă descoperirea axolotlului a fost o surpriză.

Potrivit experților, aceasta este prima descoperire documentată a unui axolotl în sălbăticie în Marea Britanie, existând în prezent doar între 50 și 1.000 de exemplare la nivel global.

Axolotlul era rănit

Evie a observat pentru prima dată axolotlul palid ascuns printre roci, după ce a ridicat un covoraș abandonat din apa mică a râului Ogmore.

Se juca în apă sub „Dipping Bridge”, aflat la intrarea în satul Merthyr Mawr, când a observat că animalul avea leziuni la coadă și la abdomen.

„Am coborât pe mal și acolo era acest axolotl”, a spus Evie. „L-am prins și l-am adus înapoi.”

Experții spun că fetița i-a salvat viața lui Dippy

Melanie a spus că, la momentul respectiv, se aflau într-un tur al Țării Galilor cu o autorulotă și văzuseră online recomandări despre acea zonă pitorească.

„Copiii erau lângă apă și explorau, iar dintr-odată totul s-a schimbat. Vă puteți imagina surpriza mea, nu-mi venea să cred”, a adăugat ea.

Familia a decis să își scurteze vacanța pentru a duce axolotlul acasă, în Leicester, unde l-au numit Dippy, ca omagiu locului în care Evie l-a găsit.

Chris Newman, directorul Centrului Național pentru Bunăstarea Reptilelor, a spus că Evie probabil i-a salvat viața lui Dippy în momentul în care l-a descoperit.

„I-am tot spus că acele creaturi pe care le vede pe YouTube nu sunt reale. Și iată-mă cu una în bucătărie”

Descoperirea nu a fost inițial o surpriză pentru Melanie, care spune că fiica ei este fascinată de natură. Însă și-a dat repede seama că nu era o descoperire obișnuită pentru o excursie de o zi în sudul Țării Galilor.

„I-am tot spus lui Evie că acele creaturi pe care le vede pe YouTube nu sunt reale. Și iată-mă cu una în bucătărie”, a spus ea.

Melanie a adăugat că nu știa că axolotlii „pot crește atât de mari”. Pot ajunge la 30 de centimetri lungime, însă, în medie, cresc până la aproximativ 23 de centimetri, potrivit experților.

Melanie a spus că au „petrecut ore întregi” documentându-se despre cum să mențină axolotlul sănătos și că „nu au niciun regret” că l-au adus acasă.

„Avem un acvariu mult mai mare și plănuim să-l pregătim pentru a-l muta acolo”, a adăugat ea.

După ce au cerut sfatul specialiștilor, familia a fost informată că are voie să păstreze axolotlul acasă.

Dippy a devenit rapid vedetă și la școală, unde Evie își prezintă noul animal de companie.

„Toată lumea de la școală este fascinată de povestea lui Dippy”, a spus ea.

Au ajuns cunoscuți după ce au apărut în jocuri video

Axolotlii ca animale de companie au devenit mai populari în ultimii ani, deoarece apar în jocuri precum Minecraft și Roblox.

RSPCA a declarat că acest lucru provoacă îngrijorare, deoarece oamenii subestimează cât de dificil este să aibă grijă de ei, ceea ce face ca unii proprietari să nu poată îngriji corespunzător amfibienii.

Dr. Ros Clubb, din cadrul organizației, a spus: „Există mulți axolotli tineri și ouăle lor care sunt scoase la vânzare online, așa că ne temem că devin tot mai populari în rândul copiilor.

Nu sunt animale ușor de întreținut, iar cumpărarea oricărui animal nu ar trebui să fie niciodată o decizie impulsivă.”

Ea a adăugat că îngrijirea axolotlilor poate fi „foarte dificilă”, deoarece au aceleași nevoi de mediu, alimentație și comportament în captivitate ca și în sălbăticie.

Ce ar trebui să faci dacă găsești un animal pe cale de dispariție

Axolotlii erau cândva întâlniți în număr mare în Mexic, însă extinderea urbană și declinul chinampas – insule agricole – le-au redus drastic habitatul.

Ei s-au dezvoltat bine în captivitate și sunt frecvent utilizați ca animale de acvariu, atracții în grădini zoologice și chiar apar pe moneda mexicană. Însă în sălbăticie sunt periculos de aproape de dispariție.

Descoperirile unor astfel de animale, precum Dippy, ar trebui întotdeauna raportate autorităților.

Directorul Chris Newman a spus că nu există observații înregistrate de axolotli mexicani în Marea Britanie sau în lume, adăugând că Evie probabil i-a salvat viața.

„Este o situație destul de unică și cred că tânăra a avut un ochi format pentru a-l observa”, a spus el. „Cred că a făcut un lucru remarcabil descoperindu-l.”

Fără ajutorul ei, a spus Newman, axolotlul avea șanse foarte mici să supraviețuiască mult timp, așa că „i-a făcut un mare bine” prin faptul că l-a prins.

„Nu este deloc ușor”, a adăugat el. „Sunt destul de alunecoși, așa că s-a descurcat foarte bine.”