O ursoaică grijulie cu trei pui, surprinși pregătindu-se pentru somnul de iarnă: Imaginile au fost filmate într-o pădure din Apuseni

1 minut de citit Publicat la 14:34 05 Noi 2025 Modificat la 14:34 05 Noi 2025

O ursoaică a fost filmată cu cei trei pui ai săi într-o pădure din Apuseni, înainte de hibernare, noiembrie 2025. Sursa foto: Romsilva

O ursoaică a fost surprinsă recent, împreună cu cei trei pui ai săi, în imagini filmate de o cameră de monitorizare a faunei, într-o pădure din Apuseni. Imaginile surprind animalele în timp ce beau apă dintr-o baltă și caută hrană, înaintea somnului de iarnă.

„O ursoaică foarte grijulie cu cei trei pui ai săi şi mereu în mişcare a fost filmată cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei instalată într-o pădure din Parcul Natural Apuseni.”, au transmis oficialii Romsilva, distribuind imagini.

Urșii se pregătesc de hibernare

Specialiștii Romsilva transmit că, în această perioadă a anului, urșii sunt foarte activi, adunând rezerve de grăsime pentru somnul de iarnă. „Ursoaicele au de obicei doi sau trei pui, foarte rar chiar câte patru, fiind devotate și protectoare cu puii lor. Aceștia rămân alături de ursoaică cel puțin doi ani”, explică oficialii Romsilva.

În căutarea hranei, urșii fac deplasări lungi prin păduri, folosindu-și toate simțurile, în special cel olfactiv, foarte dezvoltat. Dieta lor este predominant vegetală, însă se hrănesc și cu pești, cervide, mamifere mici, păsări sau ouă de păsări și insecte.

Oficialii Romsilva au transmis că imaginile sunt distribuite publicului pentru a putea aprecia frumusețea naturii și a pădurilor protejate din România: „Imaginile sunt foarte frumoase, le împărtășim cu dumneavoastră pentru a vă bucura, măcar virtual, de frumusețile din pădurile și ariile naturale protejate administrate de Romsilva.”

Parcul Natural Apuseni, administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, se întinde pe 76.064 hectare, din care 50.793 hectare sunt păduri, acoperind teritorii din județele Cluj, Bihor și Alba. Zona este cunoscută pentru peisajele sale spectaculoase și a fost inclusă de CNN în topul celor mai frumoase locuri din Europa. În 2009, Comisia Europeană i-a acordat titlul „Destinație Europeană de Excelență” în cadrul proiectului EDEN.