Sugar, primul câine inclus în „Surfer’s Hall of Fame”, a murit: „A adus mereu zâmbete pe fețele oamenilor”

Sugar, primul câine inclus în „Surfer’s Hall of Fame”, a murit marți, 31 martie, din cauza unor complicații. De-a lungul timpului, Sugar a câștigat de 5 ori titlul de campioană mondială la surfing pentru câini și era faimoasă pentru calmul ei pe placă.

Anunțul a fost făcut de Ryan Rustan, stăpânul ei, potrivit AP News.

„A trăit pentru a aduce zâmbete pe fețele oamenilor, pentru a face voluntariat, pentru a da tot ce are mai bun!! Pentru a schimba pentru totdeauna surfingul canin!!! Vă mulțumesc că ați iubit-o pe Sugar”, a scris acesta, pe Instagram.

„La revedere, Sugar a mea… Nu-mi vine să cred că scriu asta… O să-mi lipsești atât de mult”, a mai transmis stăpânul ei.

Sugar fusese găsită pe străzi de către stăpânul său. La vremea respectivă, Ryan trece prin perioada grea, având probleme de sănătate mintală și luptându-se cu dependența de droguri. El a mărturisit că Sugar i-a oferit un scop pentru a continua să meargă mai departe și chiar a declarat că i-a salvat viața.

De-a lungul anilor, pasiunea ei pentru valuri și talentul aparte au dus surfingul canin la un alt nivel. Pur­tând o vestă de salvare, cățelușa albă și pufoasă își fascina spectatorii în timp ce își păstra echilibrul pe placa de surf, revenind spre țărm val după val. Uneori era însoțită de stăpânul ei, Ryan Rustan, alteori reușea singură să stăpânească valurile.

În 2024, a fost inclusă în Hall of Fame din Huntington Beach, California.

În ultimii ani suferea de o boală gravă, însă chiar și așa, Sugar a vizitat spitale pentru veterinari din SUA pentru a oferi sprijin soldaților răniți, devenind un câine de terapie.