Țestoasele gigant s-au întors pe insula Galapagos după aproape 200 de ani

Țestoasele gigant au început să cutreiere insula Floreana din Galapagos pentru prima oară în ultimii 180 de ani, ceea ce conservaționiștii au numit o „etapă extrem de semnificativă”. Eliberarea pe insulă a 158 de broaște țestoase tinere crescute în captivitate face parte din Proiectul de Restaurare Ecologică Floreana, condus de Direcția Parcului Național Galápagos, scrie BBC News.

Reintroducerea vine în urma unui program de „reproducere inversă” lansat în 2017, după ce oamenii de știință au descoperit țestoase purtătoare de strămoși ai țestoasei gigantice Floreana pe insula Isabela din apropiere.