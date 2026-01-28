Thailanda a început sa își vaccineze contraceptiv elefanții: „Altfel vor fi conflicte între oameni și elefanți”

Thailanda a început sa își vaccineze contraceptiv elefanții. Foto: Getty Images

Thailanda a utilizat în premieră un vaccin contraceptiv pentru a controla creşterea rapidă a populaţiei de elefanţi sălbatici, au anunţat miercuri autorităţile locale pentru protecţia naturii, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Trei femele de elefant din provincia Trat, lângă graniţa cu Cambodgia, au primit o injecţie, luni, a declarat pentru AFP Sukhee Boonsang, directorul Biroului pentru protecţia faunei sălbatice.

Scopul este de a controla populaţia de elefanţi sălbatici, în condiţiile în care în cinci provincii estice rata natalităţii acestor mamifere creşte cu aproximativ 8% pe an, comparativ cu 3% în alte regiuni. "Dacă nu facem nimic, acest lucru va duce la mai multe conflicte pe termen lung între oameni şi elefanţi", a explicat Boonsang.

Numărul elefanţilor sălbatici din Thailanda a crescut de la 334 în 2015 la aproape 800 în 2025. Alte câteva mii de exemplare trăiesc în captivitate.

Din 2012, conflictele dintre oameni şi elefanţi au provocat aproape 200 de decese umane şi peste 100 de decese în rândul animalelor, potrivit unui comunicat al Biroului pentru protecţia faunei sălbatice.

Elefantul asiatic, animalul naţional al regatului, a fost inclus de Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii pe lista speciilor pe cale de dispariţie la nivel mondial, încă din 1986.

Sukhee Boonsang a indicat că cei trei elefanţi vaccinaţi nu au prezentat semne de infecţie şi duc "o viaţă normală".

La fiecare şase luni vor fi efectuate analize de sânge, a adăugat el, specificând că vaccinul a fost testat în urmă cu doi ani pe şapte elefanţi captivi în nordul ţării.