Un bărbat a mers într-o pădure din Marea Britanie pentru observarea păsărilor şi a găsit ceva "ce nu ar trebui să fie acolo"

Un bărbat a descoperit o bufniţă-vultur într-o pădure din marea Britanie, deşi, ea trăieşte, de obicei, în alte ţări din Europa şi chiar în Africa. Sursa colaj foto: Instagram/James Cook

Un pasionat de natură nu și-a putut crede ochilor când a dat de urma unui animal despre care a spus că "nu ar trebui să fie aici, în Marea Britanie", a relatat publicaţia Daily Express. Episodul inedit s-a petrecut după ce a mers într-o pădure pentru observarea păsărilor. "Din toate informațiile pe care am reușit să le adun despre această creatură superbă, se pare că este femelă", a declarat bărbatul, care este de părere că ar fi putut fi adusă în țară "ilegal".

Pasionat de fauna sălbatică și natură, James Cook a descoperit o bufniţă-vultur într-o pădure din Wolverhampton, oraş aflat la aproximativ 20 km nord-vest de Birmingham, unul dintre cele mai mari orașe britanice. Potrivit sursei citate, pasărea răpitoare de noapte a fost văzută prima dată de câţiva turişti la Wightwick Manor, un conac victorian, cu grădini, care reprezintă o destinație turistică populară în Wolverhampton. Vizitatorii l-au contactat ulterior pe James Cook, care a verificat specia.

Bufniţa-vulture este cea mai mare bufniţă din lume, impresionează prin chipul său distinctiv, urechile cu pene și ochii portocalii strălucitori şi nu este nativă în Regatul Unit. Aceste păsări se găsesc, de obicei, în alte ţări din Europa, dar şi în state de pe continentul Asia şi în sudul Africii. Exemplarul găsit de James Cook are o înălţime de 65 de centimetri, iar anvergura aripilor ei este de 150 centimetri.

"Nu în fiecare zi ai ocazia să vezi o bufniţă-vultur în sălbăticie, cu atât mai puțin trăind liber aici, în Marea Britanie! Dar recent am avut norocul să găsesc unul tocmai în Wolverhampton?!", a declarat bărbatul, au mai scris jurnaliştii de la Daily Express.

Echipat cu "baterii pentru cameră, binocluri termice și o cameră de acțiune", James Cook a reușit să găsească "fiara" și și-a documentat aventura într-o postare făcută pe Instagram. El a confirmat că angajaţii de la conacul victorian i-au spus că bufnița-vultur a fost văzută în zonă, intermitent, timp de circa trei ani.

"Bufniţia-vultur nu ar putea călători în Marea Britanie de bunăvoie și, prin urmare, este cel mai probabil un animal de companie care a fost eliberat sau a scăpat din captivitate – din cauza lipsei unui inel de identificare pe picior, tind să cred că ar fi putut fi ținută ilegal și, apoi, eliberată ilegal", a scris James Cook pe contul său de Instagram.

El a descris utilizarea tehnologiei termice drept "un element decisiv în localizarea animalelor", întrucât "nici măcar bufnițele nu se pot ascunde".

Ulterior, acesta a mai făcut următoarele precizări: "Din toate informațiile pe care am reușit să le adun despre această creatură superbă, se pare că este femelă, nu are inel de identificare pe picior și trăiește în sălbăticie în zona Wolverhampton de aproximativ trei ani".