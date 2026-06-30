Un elev din Grecia a câștigat un concurs de pescuit după ce a prins 158 de pești-iepure toxici într-o zi

1 minut de citit Publicat la 14:49 30 Iun 2026 Modificat la 14:49 30 Iun 2026

Lagocephalus sceleratus, numit și pește-iepure, a invadat apele din Grecia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un elev grec în vârstă de 15 ani din Atena a câștigat un concurs de pescuit dedicat capturării peștilor-iepure toxici, o specie invazivă care a stârnit îngrijorare tot mai mare în rândul înotătorilor și pescarilor de-a lungul coastelor Greciei, transmite publicația Greek Reporter.

Giannis Tsouktouridis a obținut locul întâi la categoria copii în cadrul unui concurs de pescuit de pești-iepure, organizat ca parte a unei inițiative recente desfășurate pe parcursul a 10 zile. Drept premiu, el a primit o undiță.

Concursul a vizat specia Lagocephalus, cunoscută în română drept pește-iepure, o specie toxică și invazivă care s-a răspândit în apele Greciei și reprezintă o amenințare pentru ecosistemul marin.

Elevul spune că a prins 158 de pești-iepure într-o singură zi

Tsouktouridis, care pescuiește de la vârsta de nouă ani, a declarat că a început să prindă pești-iepure în urmă cu doi ani și că știa încă de mic că această specie afectează mediul marin din Marea Mediterană.

El a povestit că, la ultima sa ieșire la pescuit, a capturat 158 de pești-iepure la Clubul Nautic din Amfithea.

„Ultima dată când am fost la pescuit, am prins 158 de pești-iepure”, a spus el.

Tânărul de 15 ani a comentat și îngrijorările privind toxicitatea speciei, explicând că simplul contact cu peștele nu provoacă automat intoxicație, decât în cazul în care există răni deschise.

Campania de pescuit a peștilor-iepure continuă până în august

Michalis Karpodinis, pescar amator și bucătar din Rodos, inițiatorul proiectului, a declarat că această campanie va continua până pe 30 august.

El a precizat că organizatorii organizează tombole săptămânale, iar proiectul include categorii separate pentru pescuit de pe mal, pescuit din barcă și participarea copiilor.

Victoria lui Tsouktouridis la categoria copii evidențiază atât amploarea problemei peștilor-iepure în Grecia, cât și eforturile tot mai mari de a limita răspândirea acestei specii invazive.