Un gest mic care schimbă tot: Cum poți să salvezi arici și păsări în grădina ta, cu mingi de tenis lăsate prin curte pe timpul iernii

Minge de tenis în apă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Iarna poate transforma grădinile și curțile într-un mediu mult mai periculos pentru animalele sălbatice. Deși pentru oameni ele pot arăta ordonate și inofensive, pentru păsări și arici recipientele obișnuite lăsate afară pot deveni capcane mortale.

Gălețile, stropitorile, ghivecele adânci, butoaiele sau alte recipiente cu pereți netezi se umplu ușor cu apă de ploaie sau zăpadă topită. Odată ce temperaturile scad, aceste acumulări de apă devin extrem de periculoase. Animalele atrase de apă pot aluneca în interior, iar din cauza pereților netezi și a nivelului scăzut al apei, nu mai reușesc să iasă.

Aricii sunt deosebit de vulnerabili. Corpul lor rotund și picioarele scurte nu le permit să se cațere pe suprafețe verticale și alunecoase. Odată căzuți într-un recipient, epuizarea și frigul pot deveni fatale. Păsările se confruntă cu un pericol similar: dacă aripile li se udă, acestea devin grele, iar ieșirea dintr-un vas adânc devine imposibilă.

Gestul mic care poate salva păsările și aricii de la înec, la tine în curte

Un gest simplu poate face diferența între viață și moarte: lăsarea unei mingi de tenis într-un recipient adânc cu apă. Mingea plutește și oferă un punct solid de sprijin. Pentru un arici sau o pasăre epuizată, aceasta funcționează ca o mică plută de salvare, permițându-le să se agațe, să se odihnească și să își recapete forțele necesare pentru a găsi o cale de ieșire, potrivit Blackburndrone.

Avantajul acestui gest este că funcționează chiar și atunci când nu suntem prezenți. Animalele sunt active mai ales noaptea sau în timpul vremii nefavorabile, când oamenii nu ies în curte. O minge de tenis lăsată într-o găleată uitată în spatele casei poate preveni un accident fără ca cineva să observe pericolul la timp.

Mingea nu împiedică folosirea recipientului și nu oprește acumularea apei, dar adaugă flotabilitate și frecare, exact ceea ce lipsește într-o astfel de situație. Pentru un animal speriat și înghețat, nu este nevoie de o soluție complicată, ci doar de un punct de care să se poată ține.

Privind curtea prin ochii unui arici sau ai unei păsări, obiectele banale capătă o semnificație diferită. O simplă găleată lăsată afară poate deveni o capcană, iar un gest care durează câteva secunde poate transforma spațiul într-un loc mai sigur.

Cum ne putem asigura că puii de pisică nu se pot îneca accidental în grădină

Tehnica cu mingea de tenis este eficientă pentru faună mică sălbatică (păsări, arici), dar nu este o soluție de siguranță pentru pui de pisici. Pentru ele, singura prevenție reală este ca recipientele adânci cu apă să nu fie accesibile deloc.

Pentru a preveni ca puii de pisică să se înece în curte, cel mai eficient este să elimini sau să securizezi complet recipientele adânci cu apă. Găleți, ligheane, butoaie sau iazuri trebuie fie acoperite, fie mutate în locuri inaccesibile pentru animale. În locul lor, poți lăsa recipiente puțin adânci, cu margini joase, sau vase cu apă puțin adâncă, astfel încât să poată bea în siguranță. De asemenea, verificarea regulată a curții și asigurarea unor puncte de ieșire ușoare din orice zonă în care se poate aduna apă sunt măsuri simple care pot salva viața puilor de pisică.

Întrebări frecvente (FAQ)

Mingile de tenis trebuie să fie noi?

Deloc. Mingile vechi, tocite, sunt perfecte și adesea oferă o aderență mai bună decât cele noi.

Chiar poate ajuta o minge de tenis un arici?

Da. Oferă flotabilitate și un punct de sprijin, reducând panica și câștigând timp pentru a găsi o margine sau o rampă.

Pot mingile de tenis să atragă animalele către apă?

Animalele sunt deja atrase de apa stătătoare; mingea nu le ademenește, ci doar le protejează când vin să bea.

Ce fac dacă nu am mingi de tenis?

Orice obiect solid și plutitor funcționează: o bucată de plută, o sticlă de plastic sigilată sau o bucată de lemn netratat.

Este suficient acest lucru pentru a proteja fauna din grădină?

Nicio acțiune singulară nu este „suficientă”, dar aceasta este un început important. Combin-o cu surse sigure de apă, grămezi de frunze pentru adăpost și mai puține substanțe chimice, iar grădina ta va deveni un adevărat sanctuar pentru animale.