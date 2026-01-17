Un motan pierdut în Spania s-a întors singur acasă, în Franța, după ce a călătorit singur luni de zile

Motanul a călătorit peste 250 de kilometri. Foto: Getty Images

Pisicile sunt faimoase pentru cele „nouă vieți” ale lor dar și pentru instinctul de supraviețuire ieșit din comun. Fără GPS, dar cu o memorie spațio-temporală impresionantă, un miros de aproximativ 70 de ori mai fin decât al oamenilor și un auz de trei ori mai sensibil, sunt perfect echipate pentru aventuri improbabile. Iar Filou este dovada vie, scrie La Depeche.

„Probabil a ieșit pe fereastra autorulotei”

Totul a început pe 9 august, povestește Patrick. „Ne întorceam din delta Ebrului, din Spania. Am oprit noaptea, pe la miezul nopții, la o benzinărie de pe autostrada din zona Maçanet de la Selva, la aproximativ 70 km sud de Girona, ca să alimentăm. Apoi ne-am continuat drumul spre Olonzac. La intrarea în Franța, mi-am dat seama că geamul din dreapta era deschis. Era răcoare, așa că l-am închis, fără să bănuiesc nimic.”

Ajunși în Aude, dispariția lui Filou a devenit evidentă. „Ne-am oprit peste noapte lângă lacul Jouarres. Dimineața, primul lucru a fost să-l strigăm. Am căutat peste tot, sub pat, prin toate locurile unde dormea de obicei, prin dulapuri. Nimic. Cu inima strânsă, ne-am întors acasă și am golit complet autorulota. Atunci am înțeles: cel mai probabil, Filou ieșise pe geam în timpul opririi de noapte din Spania.”

O speranță firavă

Fără să stea pe gânduri, Patrick și Evelyne s-au întors a doua zi înapoi, parcurgând din nou peste 250 km, în speranța că îl vor găsi. Au căutat în jurul benzinăriei, l-au strigat, au lăsat mâncare și au întrebat personalul dacă văzuseră un motan alb-negru. Nimeni nu observase nimic.

Acolo au cunoscut-o pe Carole, o angajată a stației, vorbitoare de franceză și mare iubitoare de pisici. Ea i-a îndrumat către o asociație de protecție a animalelor din Maçanet de la Selva, aflată la doar doi kilometri. Directoarea centrului i-a primit cu multă căldură, le-a cerut fotografii cu Filou și i-a ajutat să depună o declarație oficială de pierdere la Guardia Civil. S-au întors să caute din nou, dar se făcuse târziu și au fost nevoiți să plece înapoi în Franța, cu o singură speranță: dacă Filou va reapărea, cineva îi va anunța.

Așteptare, tăcere… și apoi miracolul

În lunile următoare, asociația le-a trimis mai multe fotografii cu pisici capturate care semănau cu Filou, însă niciuna nu era el. Pe 19 august s-au întors din nou în zonă cu autorulota, după ce Carole le spusese că văzuse un motan alb-negru. L-au zărit, într-adevăr, dar a fugit înainte să se poată apropia. Din nou, fără rezultat.

Timpul a trecut fără vești. Până pe 9 ianuarie 2026, exact la cinci luni de la dispariție. Atunci, o femeie din Homps, Hélène Tisseyre, a venit la Evelyne și i-a spus că a adăpostit un motan despre care credea că le aparține. Îl hrănea de aproape o lună și îl găsise extrem de slăbit. Treptat, pisica începuse să intre în casă.

Pentru că tușea mult, Hélène l-a dus pe 8 ianuarie la veterinar. Acolo s-a constatat rapid că era cipat. Numerele de telefon nu mai erau valabile, dar adresa din acte i-a condus direct la Olonzac. Evelyne l-a sunat imediat pe Patrick. „Am mers direct la Homps. Și acolo, în grădină, l-am văzut. Era Filou.”

Totul s-a întâmplat cu o zi înainte de aniversarea soției sale. „De altfel, eram în drum spre adăpostul SPA din Lézignan ca să adopt un motănel roșcat, pe care voiam să i-l ofer cadou.”