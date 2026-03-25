Un râs jucăuș câștigă marele premiu la concursul foto. A concurat cu ursuleți, vidre și alte animale surprinse în ipostaze unice

4 minute de citit Publicat la 12:16 25 Mar 2026 Modificat la 12:39 25 Mar 2026

FOTO: Josef Stefan, Wildlife Photographer of the Year

Un râs iberic surprins în timp ce se juca a câștigat premiul People's Choice al competiției Wildlife Photographer of the Year, ediția 2026.

Imaginea impresionantă, intitulată Flying Rodent, a fost realizată de fotograful austriac Josef Stefan în timpul unei călătorii de două săptămâni în Torre de Juan Abad, în provincia Ciudad Real din Spania.

El petrecuse mai multe zile într-un observator camuflat când tânărul râs a apărut brusc cu prada sa și a început să o arunce repetat în aer, prinzând-o din nou.

Timp de aproape 20 de minute, râsul a rămas absorbit de acest comportament, uneori stând „pe picioarele din spate, cu privirea fixată asupra rozătorului”, a spus el. „Pentru mine, părea că rozătorul putea zbura”.

Momentul s-a încheiat când animalul și-a pierdut interesul, ducând prada în spatele unui tufiș pentru a o mânca.

Râsul iberic este una dintre cele mai rare feline sălbatice din lume și era în pragul dispariției la începutul anilor 2000, cu mai puțin de 100 de exemplare rămase.

Datorită eforturilor de conservare, populația a crescut la peste 2.000 de indivizi, însă specia rămâne vulnerabilă conform clasificării Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

Celelalte 24 de imagini nominalizate pentru premiul People's Choice din acest an, pe care le puteți vedea în galeria foto, au primit un număr record de 85.917 voturi din partea pasionaților de fotografie wildlife și natură din întreaga lume.

Pe lângă imaginea câștigătoare, alte patru finaliste au primit mențiuni speciale.

Toate cele cinci imagini vor fi expuse online și la Muzeul de Istorie Naturală din Londra până la închiderea expoziției, duminică, 12 iulie 2026.

Fotografiile finaliste cu mențiuni speciale

Family Rest – Christopher Paetkau (Canada)

O ursoaică polară și cei trei pui ai săi se opresc după o călătorie lungă de-a lungul coastei Golfului Hudson.

Gheața marină în retragere face vânătoarea tot mai dificilă pentru urșii polari. Totuși, în Svalbard, oamenii de știință au început să observe unele exemplare care dau semne de adaptare.

Beauty Against the Beast – Alexandre Brisson (Elveția)

Într-un sanctuar din Walvis Bay, Namibia, un grup de flamingo pitici se adună sub liniile electrice la apus.

Când două păsări își iau zborul, mișcarea lor contrastează cu peisajul industrial.

Dancing in the Headlights – Will Nicholls (Marea Britanie)

În Parcul Național Jasper din Canada, doi pui de urs au fost surprinși jucându-se pe mijlocul drumului.

Puii sunt rar văzuți, pentru că mamele îi țin de obicei ascunși.

Never-ending Struggle – Kohei Nagira (Japonia)

Pe Peninsula Notsuke din Japonia, un cerb sika a fost văzut purtând capul unui rival după o luptă.

Un pescar a relatat că animalul târâse corpul zile întregi înainte ca țeasta să se desprindă.

Cerbul a continuat să supraviețuiască singur pe parcursul iernii.

Alte imagini impresionante din competiție

Hold Me Tightly – Dvir Barkay (SUA)

Un leneș își protejează puiul de ploaie torențială la stația biologică La Selva din Costa Rica.

The Final Portrait – Nima Sarikhani (Marea Britanie)

Un pui de urs polar călătorește alături de mama sa pe coasta înghețată din Svalbard. La scurt timp, au fost alungați de oameni; mama a fost găsită moartă, iar puiul a fost împușcat după ce a devenit agresiv — probabil ultima imagine a lor.

Ready to Pounce – Joseph Ferraro (SUA)

Ascuns la vedere, un pui de insectă prădătoare stă nemișcat într-o floare din Michigan, așteptând prada. Veninul își face efectul instantaneu.

Along for the Ride – Chris Gug (SUA)

În strâmtoarea Lembeh din Indonezia, un crab minuscul se agață de o meduză în derivă. Nu se știe dacă se deplasa, se ascundea sau vâna.

A Fragile Future – Lance van de Vyver (Africa de Sud)

Într-un centru de salvare din Africa de Sud, un pui de pangolin se odihnește învelit într-o pătură. Pangolinii sunt printre cele mai traficate animale din lume.

Dark Knight – Prasenjeet Yadav (India)

În rezervația Similipal, un tigru cu dungi neobișnuite se mișcă prin pădure ca o umbră. Are pseudo melanism și a dat naștere unor noi generații.

Into the Furnace – Mogens Trolle (Danemarca)

Un urs malaezian se adăpostește de ploaie în Parcul Național Kaeng Krachan din Thailanda, în timp ce un fluture se așază pe botul său.

Portrait of Extinction – Adam Oswell (Australia)

Rangerii păzesc o grămadă uriașă de capcane confiscate în Uganda—rezultatul unui singur an.

Uniqueness – Daniela Anger (Germania)

În Pantanal, Brazilia, o vidră uriașă rară, de culoare deschisă, se hrănește cu un somn. Culoarea este cauzată de leucism.

Above and Below – Charles Davis (Australia)

O cameră montată în Tasmania a surprins o mamă oposum și puiul ei, care devenea jucăuș imitând-o.

Swirling Superpod – Cecile Gabillon (Franța)

În Costa Rica, un grup uriaș de delfini adună pești-lanternă - un fenomen tot mai rar.

Beak-to-Beak – Ponlawat Thaipinnarong (Thailanda)

În câmpurile de orez, un cocor își curăță puiul.

Marvellous Spatuletail – Dustin Chen (Marea Britanie)

Un colibri își etalează coada spectaculoasă în Peru.

A Fleeting Moment – Lior Berman (Costa Rica)

Un cuc prinde o cicadă în mijlocul unui roi de furnici - un moment extrem de rar.

A Leap into Adulthood – Peter Lindel (Germania)

Pui de șoim învață să sară din cuib în Dortmund.

Solar Waves – Francesco Russo (Marea Britanie/Italia)

Panouri solare creează modele ondulate în apropiere de Cambridge.

Precious Cargo – Thomas Hunt (Marea Britanie)

Un păianjen transportă un ghem de ouă în fălci, protejându-le până la eclozare.

Couple's Camouflage – Artur Tomaszek (Polonia)

Un păianjen mascul se ascunde pe abdomenul femelei, așteptând momentul împerecherii.

Bond in Motion – Lalith Ekanayake (Sri Lanka)

În India, o maimuță macac aleargă cu puiul agățat de ea.