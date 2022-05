Mâncarea viitorului: Poftiţi la meduze! Chipsuri, salate şi alte grozăvii sănătoase şi gustoase

În timp ce peste 30.000 de specii de animale sunt amenințate cu dispariția conform Uniunii internaționale pentru conservarea naturii există vietăți care prosperă. Acesta este și cazul meduzelor. Astfel soluția oamenilor de stiinta ar fi chiar introducerea lor în alimentația zilnica.

"Creșterea numarului cu chiar de 400 de ori a meduzelor la nivel global poate să fie o problema foarte mare pentru ecosistem. Decât să ajungă la gunoi sau compost pentru sol, ar putea fi o idee să profite planeta de ele și sa fie consumate în diverse preparate care presupun că vor fi chiar delicioase.", explică Simona Carniciu, medic specialist in nutritie.

Meduzele, o adevărată comoară nutriţională

Animalele marine sunt formate din aproape 98% apă. Acestea nu conțin zahăr sau grăsimi, deci au extreme de puține calorii.

"Din punct de vedere nutrițional sunt de o adevărată valoare ideea e că trebuie să găsim tot felul de rețete care să fie gustoase în așa fel încât aspectul și gustul gelatinos al meduzelor să fie îmbrățișat de către cosumatori.", mai spune nutriţionistul.

Meduzele se dizolvă când sunt fierte. Cercetătorii folosesc alcoolul pentru a elimina apa fără a le distruge structura. Ele sunt ulterior sunt înmuiate, uscate și prăjite pentru că rezultatul final să fie chipsurile de meduză.

In timp ce populatia Chinei se bucura deja de o suta de ani de dieta bazata pe meduze, romanii nu par atata de deschisi la aceasta varianta.

Consumul meduzelor lor nu e deocamdată aprobat în Europa, dar un celebru bucătar italian lucrează deja la o carte cu reţete pe bază de meduze.

Beneficiile consumului de meduze

Consumul de meduze ajuta la cresterea memoriei, la scaderea in greutatii corporale, dar si la tratarea hipertensiunii arteriale, totodata sunt extrem de benefice in ceea ce priveste incetinirea imbatranairii, dar trateaza atat artitra, ulcerul cat si problemele digestive.

O ceașcă de meduze uscate (58 grame) are 21 de calorii li oferă 45% din valoarea zilnică de seleniu necesar organismului, 7% din necesarul de fier, conținând doar 1 singur gram de grăsimi.

În Europa există numeroase ferme de meduze. Momentan ele nu sunt destinate consumului.In viitor oamenii ar putea include in categoria fructelor de mare si meduzele.

Cum se pot consuma meduzele

Vom putea consuma produs uscat si aici vorbim de o faina care va ajuta la preparea prajiturilor. Totodata va fi folosita carnea de meduze in prepararea sushiului, dar si in salate. De exemplu in prezent, în Coreea, China şi Japonia meduzele se consuma si murate. Totodata in Thailanda taiteii croncanti din meduză sunt considerati o delicatesa.