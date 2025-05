Manga care a băgat Asia în sperieţi. Turiştii îşi amână călătoriile în Japonia de frica unei profeţii din benzile desenate

sursa foto: Getty

Un roman grafic japonez avertizează asupra unei "catastrofe reale”. O clarvăzătoare prezice distrugerea în masă. Un maestru feng shui le recomandă oamenilor să stea departe.



Pare începutul unui film apocaliptic, dar pentru industria turismului din Japonia, acest val recent de "predicții” legate de cutremure a avut efecte reale: tot mai mulți turiști superstițioși, în special din Asia de Est, își anulează sau amână vacanțele, relatează CNN.



Seismologii avertizează de multă vreme că este practic imposibil de prezis cu acuratețe momentul în care va avea loc un cutremur. Japonia are o reputație solidă în ceea ce privește gestionarea cutremurelor, iar populația trăiește zilnic cu perspectiva unui "mare seism”.



Însă teama de "The Big One”, amplificată de clarvăzători și de rețelele sociale, îi face pe unii turiști să-și piardă curajul. Iar pentru mulți, frica vine dintr-o carte de benzi desenate.



Publicată în 1999 de artista de manga Ryo Tatsuki, lucrarea "Viitorul pe care l-am văzut" avertiza cu privire la o catastrofă majoră în martie 2011 - dată ce a coincis cu devastatorul cutremur care a lovit regiunea Tohoku din nordul Japoniei.



Versiunea completă a cărții, lansată în 2021, susține că următorul mare cutremur va avea loc în iulie 2025.



În același timp, clarvăzători din Japonia și Hong Kong au lansat avertismente similare, provocând panică online și o avalanșă de anulări ale călătoriilor în Japonia.



CN Yuen, director general al agenției de turism WWPKG din Hong Kong, a declarat că rezervările către Japonia au scăzut la jumătate în perioada Paștelui și că se așteaptă o scădere și mai mare în următoarele două luni.



Predicțiile i-au speriat în special pe turiștii din China continentală și Hong Kong - care reprezintă a doua și a patra cea mai mare sursă de turiști pentru Japonia. Dar frica s-a răspândit și în piețe precum Thailanda și Vietnam, unde rețelele sociale abundă în postări și videoclipuri care îndeamnă oamenii să se mai gândească înainte de a pleca spre Japonia.



Conform lui Yuen, aceste temeri s-au "încrustat" în mentalul colectiv: "Oamenii spun pur și simplu că vor să-și amâne călătoria pentru moment."

Premonițiile

Japonia este obișnuită cu seisme puternice, fiind situată pe "Cercul de Foc" - o zonă cu activitate seismică și vulcanică intensă, pe ambele părți ale Oceanului Pacific.



Temerile privind un "mare cutremur" au crescut din ianuarie, când guvernul japonez a avertizat că există o probabilitate de 80% ca, în următorii 30 de ani, un seism sever să lovească regiunea sudică Nankai. Unii seismologi pun însă sub semnul întrebării acuratețea acestor previziuni.



Lucrările lui Tatsuki au un număr mare de fani în Asia de Est, iar aceștia cred că artista poate vedea viitorul în vis. Ea se desenează în manga sub forma unui personaj care împărtășește viziunile din timpul somnului. Unele dintre ele s-au dovedit surprinzător de apropiate de evenimente reale.



Predicția (sau coincidența) din 2011 a făcut-o celebră nu doar în Japonia, ci și în țări ca Thailanda și China. Cartea s-a vândut în 900.000 de exemplare, potrivit editurii, și a fost publicată și în limba chineză.



Fanii susțin că ea ar fi prezis și moartea prințesei Diana, a cântărețului Freddie Mercury și chiar pandemia de Covid-19, însă criticii consideră că viziunile ei sunt prea vagi pentru a fi luate în serios.



Coperta cărții conține textul: "Dezastru masiv în martie 2011", ceea ce i-a făcut pe mulți să creadă că artista a prezis cutremurul de 9,0 grade din Tohoku cu mai bine de un deceniu înainte de a avea loc.



Seismul a declanșat un tsunami ucigaș, care a provocat zeci de mii de morți și a afectat grav centrala nucleară Fukushima Daiichi - cel mai mare dezastru nuclear de după Cernobîl.



În cea mai recentă ediție, "Viitorul pe care l-am văzut (versiunea completă)", Tatsuki avertizează că pe 5 iulie 2025, o fisură se va deschide sub fundul mării dintre Japonia și Filipine, provocând valuri de trei ori mai înalte decât cele din timpul tsunamiului din Tohoku.



Întrebată ce părere are despre turiștii care își anulează călătoriile din cauza cărții sale, artista a spus, potrivit ziarului japonez Mainichi Shimbun, că este "foarte pozitiv" că interesul pentru opera ei i-a făcut pe oameni mai conștienți de riscurile dezastrului.

Totuși, a îndemnat publicul să nu se lase "prea influențat” de visele ei și "să acționeze în baza opiniilor experților."



Și nu este singura "profetă a dezastrului".



Presa chineză a relatat și predicția unui autoproclamat clarvăzător japonez care a susținut că un cutremur devastator va lovi zona Golfului Tokyo pe 26 aprilie. Deși data a trecut fără incidente, predicția a generat un val de postări și interes pe rețelele sociale chinezești.



Qi Xian Yu, un maestru feng shui și vedetă de televiziune din Hong Kong, cunoscut sub numele de Master Seven, a îndemnat și el oamenii să evite Japonia începând cu luna aprilie.



Biroul Cabinetului Japonez a scris recent pe platforma X (fostul Twitter) că, în prezent, tehnologia nu permite încă prezicerea precisă a cutremurelor.



La rândul său, guvernatorul prefecturii Miyagi, Yoshihiro Murai – zonă afectată grav de cutremurul din 2011 – a criticat impactul credințelor superstițioase asupra turismului din Japonia.

"Cred că este o problemă serioasă când răspândirea unor zvonuri profund neștiințifice afectează turismul”, a declarat el într-o conferință de presă.



Există un "efect al profeției”?



În ciuda zgomotului de pe rețelele sociale, nu este clar dacă toate aceste temeri au avut un efect real. Japonia rămâne o destinație extrem de populară.



Samantha Tang, o profesoară de yoga din Hong Kong, în vârstă de 34 de ani, care obișnuia să meargă anual în Japonia după pandemie, și-a anulat vacanța în Wakayama, unde voia să meargă în august.

"Toată lumea vorbește despre un cutremur iminent", a spus ea.



Un alt călător din Hong Kong, Oscar Chu, 36 de ani, care mergea frecvent în Japonia, a decis și el să evite țara anul acesta.

"Mai bine să evităm. Ar fi o bătaie de cap dacă chiar se întâmplă un cutremur", a spus el. Nu îl sperie neapărat cutremurul în sine, ci haosul de după: zboruri anulate, blocaje în transporturi etc.



Totuși, mulți turiști nu sunt deloc impresionați.



Potrivit Organizației Naționale a Turismului din Japonia, țara a înregistrat un număr record de 10,5 milioane de vizitatori în primele trei luni ale anului 2025.



Doar din China continentală au venit 2,36 milioane de turiști – o creștere de 78% față de anul trecut. Din Hong Kong, 647.600 de persoane au vizitat Japonia în același interval – o creștere anuală de 3,9%.



Și asta e doar din Asia de Est.



În luna martie, Japonia a fost vizitată de 343.000 de americani, 68.000 de canadieni și 85.000 de australieni.



Vic Shing, din Hong Kong, este printre cei care nu și-au schimbat planurile. Deși a auzit de „profeție”, și-a păstrat vacanța în Japonia, plănuită pentru luna iunie, la Tokyo și Osaka.

"Previziunile despre cutremure nu sunt niciodată exacte", a spus el.

"Chiar dacă s-ar întâmpla unul, Japonia a trecut prin multe astfel de evenimente. Nu ar trebui să fie prea grav, în ceea ce privește gestionarea dezastrelor", a adăugat acesta.