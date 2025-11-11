”Meet the HR Specialist”, evenimentul unde tinerii află bazele unei cariere de succes

Tinerii la început de drum au nevoie de îndrumare și ajutor pentru a ajunge să obțină jobul mult dorit. Foto: Antena 3 CNN

Recrutarea este primul pas spre o carieră de succes, iar un CV bine pus la punct îi ajută pe tineri să fie remarcați mult mai ușor. Evenimentul Meet the HR Specialist, organizat de programul My Way al Fundației Dan Voiculescu, îi sprijină pe elevi și studenți să afle direct de la specialiști ce caută angajatorii și cum își pot pregăti în mod corect intrarea pe piața muncii.

Prin explicații clare și activități practice, tinerii vor înțelege cum gândesc recrutorii și cât de importantă este atitudinea în construirea unei cariere solide.

Piața muncii este în continuă schimbare, iar tinerii la început de drum au nevoie de îndrumare și ajutor pentru a ajunge să obțină jobul mult dorit.

”Pentru fiecare dintre noi, interviul în cadrul unei companii este practic un examen, un examen care este privit atât din punct de vedere profesional, dar și emoțional. Evenimentul de astăzi își propune ca, prin specialiștii care vin în fața tinerilor de liceu și a studenților care urmează să intre pe piața muncii, să îi conecteze puțin cu realitatea și să le spună câteva dintre secretele din culisele unui astfel de interviu”, a explicat Daniela Vasilescu, președinte Fundația Dan Voiculescu.

”Piața muncii este una foarte dinamică. În ultimii ani asistăm la o dezvoltare și un accent important pe tot ce înseamnă competențe digitale, iar noi, angajatorii, ne uităm cu precădere la acest lucru”, a adăugat Flavius Jakubowicz, Managing Partner JASILL.

Tinerii au învățat cum să își construiască un CV care să îi reprezinte cu adevărat și ce îi poate ajuta să iasă în evidență.

”M-a ajutat să-mi dau seama ce îmi doresc de la CV-ul meu, ce vreau să arăt în el, ce vreau să scot în evidență, ce vreau să punctez și, mai ales, ce mi-aș dori să afle persoana respectivă despre mine înainte să mă vadă. Și atunci, iată că CV-ul îl folosesc ca pe o primă carte de vizită”, a declarat unul dintre elevii prezenți.

”Să-și construiască CV-ul cu touch-ul personal, să fie foarte atenți când construiesc fiecare etapă din CV, să își pună amprenta lor. Este foarte important să rămână în continuare umani și să se dezvolte personal, atât din punct de vedere academic, cât și în diferite stagii de practică sau de dezvoltare, astfel încât să poată să intre mai ușor pe piața muncii și să facă față noilor provocări, atât din punct de vedere al joburilor, cât și din punct de vedere al utilizării noilor instrumente de lucru”, a mai spus Flavius Jakubowicz.

”Prin stagiile de practică pe care programul My Way le pune la dispoziție în diferite domenii de activitate, în multe companii din București, le oferim această oportunitate de a se conecta cu mediul real de business”, a concluzionat Daniela Vasilescu.

Evenimentul Meet the HR Specialist este organizat de programul My Way în parteneriat cu JASILL, una dintre companiile care îi primesc pe elevi în practică. Fundația Dana Voiculescu urmărește, prin astfel de evenimente, să sprijine tinerii în alegerea carierei și să le ofere experiență practică, aducându-i în workshopuri interactive unde pot întâlni experți din diverse domenii, toate într-un singur loc.