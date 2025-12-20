Mesaj emoţionant al Mihaelei Rădulescu, după ce mama ei a murit: Când voi fi mai puternică, voi spune povestea mea din ultimele 5 luni

Mesaj emoţionant al Mihaelei Rădulescu, după ce mama ei a murit. Sursa foto: Facebook / @Mihaela Radulescu Schwartzenberg

Mihaela Rădulescu a transmis un mesaj emoţionant, după ce mama ei a murit vineri, 19 decembrie, la câteva luni după ce vedeta şi-a pierdut şi partenerul de viață, pe Felix Baumgartner. Se pare că starea de sănătate a femeii se agravase în ultimele zile, iar mama vedetei TV a decedat la Spitalul Elias din Bucureşti. Mihaela Rădulescu a transmis, pe Instagram, că pierderea celor doi oameni dragi, într-un timp atât de scurt, o marchează profund şi că încă îşi caută puterea să meargă mai departe.

Fosta prezentatoare de televiziune a adăugat că mama ei nu era bolnavă, ci a murit din cauză că a suferit pentru ceea ce i s-a întâmplat ei în ultimele 5 luni.

Mihaela Rădulescu le-a mulţumit şi medicilor care au fost alături de mama ei în ultimele clipe.

"Astăzi, mai mult ca oricând, aș fi avut nevoie de zâmbetul lui mai mare decât viața și de îmbrățișările lui, de felul în care îmi spunea că totul va fi… bine. Așa cum am avut nevoie de mama mea minunată și de familia mea atunci când Felix a murit.

Am pierdut-o și pe mama mea, iar acest «și» doare îngrozitor.

Bărbatul meu și mama mea, amândoi plecați – prea șocant, prea rapid, prea tragic, prea devreme, unul după altul... Îmi spun mereu că voi rămâne dreaptă și voi înfrunta tot ceea ce viața îmi pune în față. Mama mea extraordinară nu era bolnavă, ci a suferit enorm din cauza a tot ceea ce am trăit eu în ultimele cinci luni, până în punctul în care inima ei nu a mai rezistat.

Mamele bune, iubitoare și oneste vor simți întotdeauna durerea copiilor lor… dublu.

Într-o zi, când voi fi mai puternică, vă voi spune întreaga poveste a vieții mele din ultimele cinci luni, pentru că sunt multe lecții din care toată lumea poate învăța. Deocamdată, vă rog să-mi permiteți să spun un uriaș MULȚUMESC fiecărei persoane care a avut grijă de mama mea la Spitalul Elias, secția de Neurologie.

Dr. Petrescu a ținut-o pe mama mea în viață, într-o comă profundă, intubată și cu moarte cerebrală, atât de mult timp, pentru că este pur și simplu cel mai bun medic.

Nu știu cum să le mulțumesc tuturor deodată, dar vreau să știe cât de mult respect și admir fiecare asistentă, fiecare medic, fiecare terapeut – sunteți îngeri, toți.

Am petrecut fiecare zi pe care am putut-o alături de mama mea și a fost atât de greu…

Să pierzi oamenii pe care îi iubești enorm nu este ușor pentru nimeni. Dar să-i pierzi pe cei care te-au iubit cel mai mult – asta este adevărata durere.

Mulțumesc tuturor prietenilor care au fost alături de mine și de fratele meu. Am fost mai tăcută ca niciodată, pentru că unele vremuri întunecate nu au nevoie de public.

Voi reveni curând, încercând să mă întorc la viață, la bucurie și la vremuri mai bune. Draga mea mamă frumoasă, odihnește-te în pace. Ai fost cea mai bună mamă și bunică, ai fost o profesoară iubită de atâtea generații, ai fost inspirația mea dintotdeauna.

Îmbrățișează-l pe Felix și pe tata pentru mine, acolo sus", a postat Mihaela Rădulescu pe Instagram.