Mesajul viral al unui preot român: Cam asta facem noi popii. Te invit și pe tine, prietene, să iei salariul meu pe o lună și să faci ce fac eu

Mesajul unui preot român a devenit viral pe internet. Acesta explică într-un mesaj pe Facebook ce consum emoțional imens are un preot și ce sacrificii trebuie să facă dacă este dedicat misiunii sale.

„Știi cum e să afli ca un copil e dependent de droguri/ tutun/ pornografie de la 10 ani, iar viata lui e in mainile tale? Tu stii dar nu poți spune nimanui?

Știi cum e să asculti 50 oameni in 6 ore si sa ajungi acasă plângând pentru greselile lor? Sau Pentru că nu pot să se ridice?

Știi cum e să împărtășești un bolnav pe moarte care nu mai are nadejde?

Știi cum e să oferi lumina copilului sau omului bolnav de cancer?

Stii cum e sa te grabesti sa ajungi la vreun fiu/fiica duhovniceasca aflata pe moarte si sa fii oprit pe strada de cineva care are nevoie de sfaturi, iar tu sa fii obligat sa alegi intre cei doi?

Știi cum e să fii lumina în întuneric?

Știi cum e să te pui sa dormi și să nu poți?

Știi cum e să te pui sa mănânci și să nu poți?

Știi cum e să stai in fata Sf. Mese și să vrei să termini din potir "pita cu vin" dar nu poți înghiți un strop?

Stii cum e sa mergi pe strada si sa fii huiduit sau scuipat de cei care alegand sa slujeasca stapanitorului acestei lumi, s-au lasat smintiti de progresistii ce se inmultesc pe zi ce trece?

Stii cum e sa intri in altar, Sfanta Sfintelor, si sa te gandesti daca esti vrednic de a primi pe insusi Hristos la Sfanta Impartasanie?

Știi cum e să nu ai timp să îți suni/vizitezi rudele pentru că singurul timp liber e cand te odihnesti?

Știi cum e să mergi la înmormântări și să nu poți să îți ascunzi plânsul?

Știi cum e ca să nu ai timp de familie?

Știi cum e ca să nu ai program fix? Sa ai program de ambulantier dar sa fii platit cu sfert de norma?

Știi cum e să nu ai concediu?

Știi cum e să nu ai voie să tii telefonul inchis?

Știi cum e să nu ai prieteni pentru ca in weekend nu esti liber?

Știi cum e să stai 10 ore in picioare fara sa te pui jos/ sa te miști?

Știi cum e să stii ca sotul isi înșeală sotia ( sau invers) iar tu sa nu poti spune , și doar să ceri rabdare si iertare?

Știi cum e să primesti intrebari dar sa nu ai răspunsuri? Sa ti se ceară sfaturi dar sa nu Ai?

Să se increada omul in tine iar tu sa cazi pentru ca om esti si tu?

Să iti pună toti standarde inalte iar tu sa nu poti ajunge acolo sus?

Știi cum e să fii lumina în întuneric?

Știi cum e să nu ai voie să plângi? Sa Nu ai voie să te plângi? Sa Nu tina nimeni cu tine?

Știi cum e să nu ai timp nici să mergi la părinții tai?

Intrebarile si raspunsurile lor fac parte din experiența noastră, a popilor care umblam in mercedesuri, și în haine de aur, a smecherilor care lucram doar Duminica si in rest dormim, a afaceristilor de pomelnice si a mafiotilor de lumânări .

Cam asta facem noi popii. Iar asta e experienta mea de începător, te invit si pe tine, prietene care te crezi ofensat ca nu esti popă, SĂ IEI SALARIUL MEU PE O LUNA SI SA FACI CE FAC EU.

Asta nu o spun nici din mândrie, nici ca sa imi plângă cineva de mila. E o simpla confesiune a gândurilor pe care unii dintre voi nu le cunoașteți. Nu așteptăm mai mult respect sau mulțumire ci doar șă fim lăsați în pace să ne facem treaba cat mai bine posibil."

Sursa: Facebook/ Gabriel Macovei