Metoda ”foii albe” din cutia poștală. Cum își dau seama hoții că nu ești acasă

1 minut de citit Publicat la 08:00 01 Feb 2026 Modificat la 08:00 01 Feb 2026

Hoții introduc o foaie albă, de obicei format A4, în fanta cutiei poștale, lăsând-o să iasă puțin în exterior. Foto: X/Gendarmerie de la Somme

O metodă simplă, dar extrem de eficientă, folosită de hoți pentru a identifica locuințele, face ravagii în Franța, și nu numai. Este vorba despre escrocheria „foaia albă”. Poliția semnalează o creștere a cazurilor în care infractorii folosesc acest truc pentru a verifica dacă proprietarii sunt sau nu acasă, scrie rmc.bfmtv.com.

Metoda este ușor de pus în practică. Hoții introduc o foaie albă, de obicei format A4, în fanta cutiei poștale, lăsând-o să iasă puțin în exterior. După câteva zile, revin pentru a verifica dacă foaia a fost îndepărtată. Dacă aceasta este încă la locul ei, înseamnă că nimeni nu a ridicat corespondența, iar locuința este probabil goală.

Un fenomen în creștere

În Franța, au loc anual peste 200.000 de spargeri, iar în 2024 au fost înregistrate aproximativ 218.700 de cazuri. Autoritățile atrag atenția că hoții își diversifică constant metodele pentru a-și identifica victimele.

Hoții se adaptează și la blocuri

Deși metoda este mai ușor de aplicat în cazul caselor, unde cutiile poștale sunt amplasate la exterior, infractorii găsesc soluții și pentru apartamente.

„Unii introduc telefonul mobil prin fanta cutiei poștale și fotografiază corespondența din interior. Astfel pot afla numele și identifica exact apartamentul din imobil”, a explicat un polițist pentru RMC Conso.

De altfel, această tehnică nu este una nouă.

În cazul în care pleci de acasa, este important să-ți informezi vecinii și să vă verificați reciproc cutiile poștale, mai ales în perioadele de absență. Dacă observi semne suspecte, anunță imediat autoritățile.

Alte trucuri folosite de hoți

Poliția avertizează și asupra altor semne aparent banale:

covorașul întors la intrare;

un biscuit pus sub preș și lăsat nezdrobit;

pietricele plasate pe pragul ușii.

Dacă acestea nu sunt mișcate, hoții consideră locuința nelocuită.

Autoritățile mai recomandă să nu anunți plecarea în vacanță pe rețelele sociale, să nu lași chei în cutia poștală și să simulezi prezența acasă prin programarea luminilor sau a radioului.