Mihaela Bilic: "Stomacul nu trebuie umplut, ci ținut gol"

foto: Facebook/ Mihaela Bilic

Dr Mihaela Bilic, medic nutriţionist, demontează vorba românească "a avea stomacul gol".

"Cunoasteti cu siguranta expresia "trebuie sa bag ceva in stomac, sa nu fie gol". Ei bine, paradoxul este ca el nu poate fi gol...daca nu bagi nimic in el! Explicatie: stomacul este un organ muscular care, in conditii normale, intre mese, are peretii lipiți. Deci stomacul nu exista ca si incinta/cavitate decat atunci cand noi incepem sa mancam.

Odata umplut cu alimente (nu conteaza daca sunt multe sau putine) el incepe treaba, le amesteca cu sucuri digestive si le elimina treptat in intestinul subtire. In momentul in care s-a golit, stomacul si-a indeplinit rolul, pereții lui se lipesc la loc si intra in stare de repaus pana la urmatoarea masa.

Amuzant sau nu, de fapt stomacul nu trebuie umplut, ci ținut gol. Pentru ca in momentul in care ciugulim ceva, ronțăim un lucru cât de mic gata, raul e facut: pornim o intreaga mașinărie, trezim un "animal" adormit care da, va cere sa fie umplut/hrănit.

Obiectivul unei alimentatii sanatoase este sa reusim sa nu mâncam nimic intre mese, sa existe o pauza completa de 3-4 ore in digestie/secretie de sucuri gastrice. Si mai trebuie tinut cont de un element: stomacul este un muschi, deci se "antreneaza" ca orice mușchi. Cu cat mancam mai mult la o masa, cu atat vom avea nevoie de un volum mai mare de alimente ca sa ne săturăm. Sau invers, disciplinați-va sa mâncați mai puțin si stomacul se va umple mai repede.

Concluzia: stomacul se "educa" si nu, nu trebuie umplut!:)", a scris Mihaela Bilic, pe Facebook.