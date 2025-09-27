Misterioasele tuneluri ale lui Leornardo da Vinci tocmai au fost descoperite. Sute de ani s-a crezut că ele sunt doar o legendă

Misterioasele tuneluri ale lui Leornardo da Vinci tocmai au fost descoperite. FOTO: Universitatea Politehnică din Milano

Timp de mai bine de cinci secole, au circulat zvonuri despre existența unor tuneluri ascunse sub una dintre cele mai emblematice orașe ale lumii. Acum, o echipă de oameni de știință a descoperit ceea ce pare a fi un vechi proiect subteran realizat de Leonardo da Vinci, o rețea de pasaje ascunse timp de sute de ani scrie Daily Galaxy.

Misterul a persistat sub străzile din Milano timp de secole, iar acum nu mai este doar o legendă. Tuneluri secrete, desenate de Leonardo da Vinci în 1495, au fost în sfârșit descoperite sub Castelul Sforza, chiar în inima orașului.

Descoperirea este detaliată într-un nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea Politehnică din Milano, publicat în colaborare cu compania Codevintec Italiana, ca parte a unui proiect avansat de cartografiere digitală. Folosind radare de penetrare a solului și scanări 3D, echipa a readus în atenție geniul unuia dintre cei mai mari inventatori din istorie.

Tuneluri vechi de secole, descoperite la doar câțiva pași sub pământ

Echipa de cercetători a scanat terenul castelului folosind radar 3D, cartografiere laser și fotogrammetrie. Rezultatele au depășit așteptările: camere ascunse și un al doilea nivel subteran chiar sub picioarele vizitatorilor. Unul dintre pasaje pare să ruleze paralel cu un coridor cunoscut, în timp ce altul ar putea duce spre o bazilică aflată la aproape un kilometru distanță.

„Rezultatele au fost mult mai semnificative și mai interesante decât ne-am fi imaginat”, a declarat arhitecta Francesca Biolo, care a condus proiectul. „Am descoperit camere la un al doilea nivel subteran și un pasaj suplimentar care rulează paralel cu cel cunoscut.”

În 1495, Leonardo da Vinci a fost angajat de Ludovico Sforza, ducele de Milano, pentru a decora anumite părți ale castelului. Lucrarea sa a inclus faimoasele fresce din Sala delle Asse, dar și o serie de schițe care prezentau tuneluri defensive și sisteme subterane, mult timp considerate simple ipoteze. Acum, aceste desene corespund cu structurile descoperite în subteran.

„Aceste pasaje au fost subiect de legende și speculații timp de secole”, a spus Franco Guzzetti, cercetător în geomatică la universitate. „Dar acum, datorită tehnologiei, existența lor a fost confirmată.”

Deși experții nu pot spune cu certitudine dacă Leonardo a proiectat personal aceste tuneluri, asemănarea dintre schițele sale și structurile identificate este imposibil de ignorat.

Descoperirea are și o dimensiune umană. După moartea neașteptată a soției sale, Beatrice d’Este, în 1497, se crede că Ludovico Sforza a comandat construirea unui tunel secret către Bazilica Santa Maria delle Grazie, unde ea a fost înmormântată. Documente istorice sugerează că ducele, copleșit de durere, își dorea o cale privată pentru a-i vizita mormântul, departe de ochii publicului. Acest tunel, dacă este complet intact, ar fi putut lega castelul de bazilică și ar fi servit, totodată, drept rută strategică de evacuare în caz de asediu.

Obiectivul pe termen lung al echipei este crearea unei „gemene digitale” a Castelului Sforza, un model 3D de înaltă rezoluție care să includă nu doar ceea ce este vizibil astăzi, ci și structurile ascunse dedesubt. Proiectul ar putea deschide calea către explorări virtuale și tururi în realitate augmentată, oferind publicului o perspectivă asupra lumii pe care odinioară Leonardo o traversa.

Pentru moment, săpăturile nu sunt permise. Constrângerile urbane și legile privind conservarea patrimoniului țin aceste secrete sub pământ. Totuși, tehnologia rescrie harta unuia dintre cele mai celebre repere ale Italiei și, în acest proces, redă voce liniilor trasate de Leonardo da Vinci în 1495 – redescoperite acum, la 530 de ani distanță.