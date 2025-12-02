Mulți români spun „am decojit o mandarină”, dar verbul este folosit greșit. Forma corectă, conform DOOM și DEX, este „a descoji”

1 minut de citit Publicat la 23:30 02 Dec 2025 Modificat la 23:36 02 Dec 2025

Mandarină descojită. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

În limba română, evoluția formelor verbale a fost întotdeauna influențată de uzul popular. Uneori, cuvintele greșite ajung să fie atât de răspândite încât încep să pară firești. Un exemplu foarte prezent în vorbirea de zi cu zi este confuzia dintre verbul corect „a descoji” și forma greșită, dar des întâlnită, „a decoji”.

Forma corectă: „a descoji”

Verbul „a descoji”, conform normelor stabilite de DOOM și DEX, înseamnă:

„a scoate coaja de pe ceva”

„a curăța de coajă”

El este format prin prefixul des-, un element vechi și stabil în limba română, folosit pentru a exprima înlăturarea, separarea sau desfacerile (e.g., desface, deschide, desprinde). „Descoji” urmează perfect acest model.

De ce este greșit „a decoji”?

Forma „a decoji” este o creație analogică, apărută prin confuzie cu alte verbe corecte din limba română, precum:

a decupa

a decortica

a decapsula

a decofra

Prefixul de- este foarte productiv în limbă, ceea ce îi face pe vorbitori să-l atașeze spontan unor verbe care nu îl cer. În cazul lui „a decoji”, această formare este neetimologică și neacceptată de normă.

De ce folosesc românii „a decoji”?

Există câteva explicații pentru răspândirea acestei erori:

Eufonia și ușurința rostirii – „decoji” pare mai simplu și mai curat fonetic decât „descoji”.

Asocierea cu alte verbe cu prefixul „de-” – românii sunt obișnuiți cu el în contexte de eliminare sau înlăturare.

Transmiterea din generație în generație – o formă greșită frecvent auzită ajunge să pară corectă.

Slaba conștientizare a regulii – mulți nu știu că există o diferență normativă.

Exemple corecte

Am descojit cartofii.

Poți să descojești portocala?

Copiii descojeau semințele pe bancă.

Este acceptată forma greșită în vorbirea colocvială?

Deși este larg răspândită, „a decoji” rămâne incorectă în registrul standard al limbii.

În scrieri formale, în educație, în mass-media și în orice context în care se cere limbă corectă, forma obligatorie este „a descoji”.

Uzualul nu înlocuiește norma — chiar dacă milioane de români spun „decoji”, corect rămâne „descoji”.