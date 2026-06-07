Nepotul Regelui Charles s-a căsătorit. Cine este Harriet Sperling, asistenta care a devenit cel mai nou membru al Familiei Regale

2 minute de citit Publicat la 15:24 07 Iun 2026 Modificat la 15:24 07 Iun 2026

Peter Phillips, nepotul regelui Charles și fiul prințesei Anne, s-a căsătorit sâmbătă cu asistenta Harriet Sperling. FOTO: Profimedia Images

Peter Phillips, nepotul Regelui Charles și fiul prințesei Anne, s-a căsătorit sâmbătă cu asistenta Harriet Sperling, în cadrul unei ceremonii private desfășurate la Biserica All Saints din Kemble, Gloucestershire. La ceremonie au participat și Prințul și Prințesa de Wales.

Logodna lui Peter Phillips, în vârstă de 48 de ani, cu Harriet Sperling, în vârstă de 45 de ani, a fost anunțată în august 2025.

Nunta de sâmbătă a avut loc la doi ani după ce au apărut primele informații potrivit cărora cei doi ar fi început să formeze un cuplu, în 2024.

Potrivit revistei Hello!, Phillips și Sperling s-au întâlnit pentru prima dată la un eveniment sportiv la care participau fiicele lor, din relații anterioare. La scurt timp, cei doi au fost văzuți ținându-se de mână la diverse evenimente mondene, iar cel mai recent au participat la Royal Ascot, în luna iunie, ca invitați ai Regelui Charles și ai Reginei Camilla. Cuplul a luat parte la tradiționala procesiune cu trăsuri prin care Familia Regală își face intrarea pe hipodrom, marcând începutul zilei. Luna trecută, cei doi au fost prezenți și la meciurile caritabile de polo organizate de prințul William, precum și în Loja Regală de la Wimbledon.

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Harriet Sperling a fost însoțită în biserica din Gloucestershire de fiica sa adolescentă, Georgina. Sub numele Harriet Sanders, asistenta NHS a publicat în martie 2024 un articol despre parenting în revista creștină Woman Alive.

„Stabilită în Gloucestershire, Harriet Sanders este scriitoare freelance și lucrează ca asistentă medicală specialistă în pediatrie pentru NHS. Este pasionată de dezvoltarea timpurie a creierului la bebeluși și de felul în care copiii pot prospera.”, scrie în biografia postată pe site.

În articolul publicat pe site, Sperling se descrie ca fiind creștină și face referire la comentarii ale comediantei Katherine Ryan despre creșterea copiilor ca mamă singură.

Noul ei soț are, la rândul său, copii: Savannah, în vârstă de 15 ani, și Isla, în vârstă de 14 ani, din relația anterioară cu Autumn Phillips.

Cea mai recentă nuntă regală

Harriet Sperling a purtat o rochie creată de Emilia Wickstead, cercei Pragnell și tiara familiei Pragnell, alături de pantofi Jimmy Choo.

Rochiile domnișoarelor de onoare au fost create tot de Emilia Wickstead, iar fetele au purtat cercei de la Aspinal London.

Harriet Sperling, în vârstă de 45 de ani, a fost condusă la altar de fratele ei, Nicholas Sanders, în memoria tatălui lor, Rupert Sanders.

Mama lui Sperling, Mary, s-a aflat la biserică împreună cu surorile ei, Louisa și Rebecca.

Printre invitații prezenți la Biserica All Saints din Kemble s-au numărat sora mirelui, Zara Tindall, și soțul acesteia, Mike Tindall, împreună cu fiicele lor, Mia și Lena, precum și ducele și ducesa de Edinburgh, alături de fiul lor, James, conte de Wessex.

Prințesele Eugenie și Beatrice, împreună cu soții lor, Jack Brooksbank și Edoardo Mapelli Mozzi, au fost, de asemenea, prezente.