Noi actualizari pentru Call Of Duty: Modern Warfare si Warzone

Avand in vedere faptul ca noul patch a fost asteptat de un numar mare de playeri, acestia se asteapta ca modificarile si imbunatatirile sa fie considerabile. Infinity Ward a lansat noul patch pentru Call of Duty care nerfuieste o arma foarte populara, in timp ce ofera si solutii pentru mai multe erori.

Ce modificari au fost facute recent pentru Call of Duty Wazone si Modern Warfare?

Infinity Ward a detaliat cele mai recente modificari care au fost aduse atat pentru Call of Duty Warzone, cat si pentru Modern Warfare. Actualizarea de pe 20 august a ajuns live pentru PC, PS4 si Xbox One si reduce foarte mult erorile pe care le cauza Bruen MK9. In plus, a fost marit reculul armelor atat pentru cele de baza, cat si pentru 60 Roung Mag.

Cel mai nou update confirma de asemenea eliminarea armei Underbarrel Shotgun care era folosita pentru a domina scena in Call Of Duty Warzone, folosind FR. 5.56, cunoscuta cel mai bine sub numele de FAMAS Shotgun.

De asemenea s-a facut un returning al armei 735 Sawed Off Barrel. Update-ul arata o mica crestere in timpul ADS, o scadere a vitezei de miscare si mici modificari in ceea ce priveste damage-ul letal. De asemenea, sunt facute si anumite modificari pentru a elimina o serie de buguri.

Sezonul 5 din Call Of Duty Modern Warfare si Warzone este in plina desfasurare. Ambele jocuri sunt valabile atat pentru calculator cat si pentru Play Station 4 si pentru Xbox One.

Se anunta o varianta premium de Call of Duty

De asemenea, sunt anuntate anumite modificari si noutati pentru anul acesta. Spre exemplu, anul acesta va aparea varianta premium a jocului numit Call of Duty Black Ops Cold War, care a fost oficial confirmata. Dezvoltatorii Treyarch si Raven Software vor sa transforme complet harta Vardensk din Call of Duty si vor explica in saptamanile urmatoare noile modificari pe care le va aduce varianta premium.

Nu este anuntata inca o data de lansare, insa aceasta este asteptata cu sufletul la gura de playeri. Black Ops Cold War a fost pentru prima data anuntat in iulie si anumite zvonuri spun ca urmeaza sa fie lansat de fapt in octombrie, insa nu exista nicio confirmare.

Nu in ultimul rand, in noua versiune de Call of Duty exista cheaturi pentru Warzone

Cea mai comuna solutie de cheat in Warzone sunt aimbotii. Exista chiar si cod Warzone aimbot pentru cei care vor sa il foloseasca. Practic nu exista un aimbot universal care sa fie pornit si care sa functioneze automat. Termenul este folosit pentru a rula alaturi de un FPS sau pentru a face diverse modificari in fisierele jocurilor care exploateaza diverse aspecte ale jocului in avantajul unui anumit jucator. Datorita acestor doua avantaje, aimbotilor le este interzis accesul in jocurile multiplayer, insa sunt si cheaturi care pot fi folosite si nu sunt inca detectate de joc.

Avand in vedere toate aceste aspecte, noua versiune de Call of Duty este destul de apreciata de jucatori, care chiar daca sunt nemultumiti de faptul ca o arma importanta a fost nerfuita, se bucura de repararea bugurilor si de posibilitatea de a juca mai fluid, fara erori.