„Nu ai nevoie de mulți bani să începi”. Un bărbat ”falit” a vândut un telefon cu 35 de dolari și apoi și-a construit o afacere uriașă

Un bărbat ”falit” a vândut un telefon cu 35 de dolari și apoi și-a construit o afacere uriașă cu haine revândute. FOTO: Getty Images

Când Rick Senko a început să revândă articole second-hand pe eBay, era „falit”, un tată singur, recent rămas fără serviciu, disperat să câștige suficienți bani pentru a-și întreține fiul de 5 ani. Era anul 2008, iar primul obiect vândut, un telefon mobil cumpărat cu 35 de dolari de pe Craigslist și revândut pe eBay cu 75 de dolari, a părut, spune Senko, ca o „eroare în Matrix”. Senko are acum 41 de ani, locuiește în Fort Lauderdale, Florida și are o afacere care îi aduce milioane de dolari pe an, scrie CNBC.

Realizând că putea obține profituri frumoase revânzând produse folosite online, a pariat totul pe această idee. A studiat branduri și tendințe, a exploatat lipsurile din piață și a muncit chiar și 20 de ore pe zi „doar mergând la târguri, în magazine second-hand, construind relații și învățând meserie în fiecare zi”, povestește el.

Ceea ce începuse ca o soluție de supraviețuire financiară s-a transformat treptat într-un mic imperiu de reselling, ajungând să genereze milioane de dolari anual pe eBay. În 2023, Senko a lansat o firmă de distribuție en-gros, Technsports, care vinde până la 5.000 de articole vestimentare folosite pe zi către alți revânzători profesioniști. Technsports a depășit 6,5 milioane de dolari în venituri în 2024, conform documentelor analizate de CNBC Make It.

Technsports este profitabilă, având o marjă de aproximativ 50% pe articol, spune Senko.

„Nu mi-am luat nicio zi liberă în aproape 20 de ani”, afirmă el. „Știu cât de norocos sunt. Dar a fost nevoie de o muncă enormă, un angajament enorm și o cantitate uriașă de sacrificii pentru a ajunge de unde eram până la a vinde milioane pe an și a trăi o viață foarte norocoasă.”

„Nu ai nevoie de mulți bani ca să începi”

După ce a devenit tată la 18 ani, Senko a lucrat cinci ani ca supervizor într-un laborator foto CVS, ca să își întrețină fiul. A urmat apoi o școală pentru a obține un certificat ca tehnician în reparații PC, ceea ce i-a adus un job mai bine plătit la Circuit City în toamna lui 2008.

Două săptămâni mai târziu, Circuit City a intrat în faliment. Senko a rămas fără serviciu și, în plină criză economică, nu reușea să găsească altul. Apoi, i s-a stricat telefonul. „Nu aveam mulți bani, așa că am intrat pe eBay să caut un telefon second-hand”, spune el. A văzut unul la 75 de dolari pe eBay, apoi a găsit același model pe Craigslist, la 35 de dolari. A fost un „moment de declic”, spune el: „Aș fi dublat banii. Mi-aș fi luat telefon gratis și mi-aș fi recuperat cei 35 de dolari.”

Senko a cumpărat telefonul de pe Craigslist și l-a vândut pe eBay cu 70 de dolari. A folosit profitul pentru a cumpăra alt telefon, pe care l-a revândut din nou cu profit. „Fac asta de atunci, aproape 20 de ani. Repet, iar și iar”, spune el. „Nu ai nevoie de mulți bani ca să începi. Nu ai nevoie de multe cunoștințe ca să începi. Trebuie doar să începi.”

La început, s-a concentrat pe electronice, telefoane, jocuri video, stricate sau funcționale, orice produs ieftin pe care îl putea vinde în câteva zile. Pe măsură ce a învățat ce se vinde mai repede și unde găsește marfa potrivită, câștigurile au crescut semnificativ, ajungând la peste 100.000 de dolari în 2010.

În acea perioadă, a trecut treptat către haine second-hand, care necesitau „mult mai puțin suport pentru clienți”, spune el. „Un tricou nu se strică pe drum.” Hainele cereau mai multă documentare, dar Senko era dispus să o facă: „Toată lumea știe că electronicele sunt valoroase, dar nu toți știu că un anumit tricou Polo Ralph Lauren poate valora mai mult decât o consolă de jocuri. De multe ori hainele stau aruncate pe jos, la târg.”

Senko a început să plece de acasă în zori, petrecându-și zilele scotocind prin grămezi de haine în magazine second-hand, consignații, târguri și vânzări de garaj.

Cu timpul, Senko și-a făcut relații printre vânzătorii din târguri și magazine, ca să aibă acces primul la marfă. A ajuns să listeze și să vândă aproximativ 250 de articole pe zi, zeci de mii pe an, angajând până la cinci colaboratori care fotografiau produsele, le listau online și se ocupau de livrări. În 2023, vânzările lui pe eBay au depășit 2,5 milioane de dolari, față de 500.000 în 2017. Dar simțea că ajunsese la un plafon al volumului zilnic pe care îl putea gestiona.

Astfel, în același an și-a schimbat modelul de business: a trecut de la vânzarea bucată cu bucată la vânzarea en-gros. A început să cumpere haine la kilogram și să le revândă. Unii clienți cumpără și 1.000 de articole pe săptămână. „Ei le procesează, le listează și le vând pe eBay, una câte una”, explică el.

Acest nou ritm i-a permis să-și respecte și promisiunea făcută soției: să muncească fără oprire până când fiul său termină liceul, apoi să își permită o „pensie timpurie”. „Voiam o vacanță de 50 de ani”, glumește el.

În sfârșit, anul trecut, și-au luat timp liber și au mers în New York, California, Las Vegas. „Începem să ne bucurăm de rezultatele muncii”, spune Senko. Dar „pensionat” nu se consideră: „Mental? Nici pe departe.”

Atât timp cât știe că poate produce bani, îi este imposibil să stea pe loc. „Muncesc în fiecare zi. Când descoperi abilitatea de a multiplica bani, să pui 5 dolari într-un produs și să iei 25 înapoi, cum să te oprești? Am muncit enorm. Trebuia să cresc afacerea. Și, în final, trebuia să fiu cel mai bun.”