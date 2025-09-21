Nu începe niciodată o conversație cu ”Ce mai faci?”. Patru ponturi ca să eviți cea mai plictisitoare întrebare din lume

Cel mai neinspirat lucru pe care îl poți spune la începutul unei conversații este întrebarea banală: „Ce mai faci?”, care dă startul unei discuții plictisitoare. Răspunsul va suna previzibil: „Am avut o zi plină. Bine, dar ocupat.”. Există însă soluții ca să eviți astfel de situații, scrie CNBC.

Evită scenariile plictisitoare

Primul pas este să renunți la întrebările standard, de tipul „Ce faci?” sau „Ai fost ocupat?”. Acestea nu provoacă niciun interes și blochează interacțiunea într-un tipar obișnuit.

În locul lor, formulează întrebări relaxate, dar care caută să aducă în discuție un strop de entuziasm sau o reușită recentă.

Spre exemplu, în loc de „Cum merge treaba?”, poți întreba „Care a fost punctul culminant al săptămânii tale până acum?”.

În loc de „Ai fost ocupat?”, întreabă „Ai avut vreo reușită importantă în ultima vreme?”.

Sau, în loc de „Lucrezi la ceva?”, poți încerca „Lucrezi la ceva interesant zilele astea?”. Astfel, creezi un cadru care deschide calea către o conversație mai vie și mai autentică.

Abordează subiecte despre care oamenii vorbesc cu plăcere

O altă modalitate de a genera încredere este să încurajezi interlocutorii să împărtășească povești din viața lor și să vorbească despre lucrurile pe care le așteaptă cu nerăbdare.

Întrebările legate de planuri distractive sau experiențe plăcute dau energie unei conversații. De pildă, luni și marți este util să întrebi: „Ai făcut ceva distractiv în weekend?”.

Joi și vineri, poți întreba: „Ai planuri interesante pentru weekend?”.

Miercuri, o variantă bună este: „Lucrezi la ceva amuzant sau interesant săptămâna asta?”, iar înaintea unei vacanțe, întrebarea „Vei face ceva distractiv de sărbători?” deschide imediat discuția.

În timp, oamenii ajung să se aștepte la astfel de întrebări și chiar să își salveze răspunsurile pentru a le împărtăși.

Cum să răspunzi la întrebarea „Ce mai faci?”

Construirea încrederii nu depinde doar de întrebările pe care le pui, ci și de modul în care răspunzi la încercările altora de a te aborda. Una dintre cele mai mari greșeli este deschiderea conversației cu un ton negativ: „Uf, ce vreme groaznică!” sau „Am avut un program nebunesc!”.

Mult mai eficient este să ai pregătit un detaliu interesant sau amuzant, pe care să-l folosești ca răspuns. Poți încerca variante precum: „Destul de bine încât mi-am amintit să folosesc ața dentară. Victorie.” sau „Funcționez pe cafeină și visuri.”. Alte răspunsuri memorabile ar fi „Zi de nota 10, am câștigat un nou urmăritor pe Instagram.”

Orice replică de acest tip este mai bună decât clasicul „Ocupat, dar bine”.

Importanța limbajului corporal

Cuvintele contează, dar limbajul corpului este cel care transmite cel mai puternic mesaj. Pentru a părea deschis și receptiv, evită să stai cu brațele încrucișate și menține contactul vizual. O postură relaxată și orientată spre interlocutor inspiră încredere, pe când una închisă stârnește suspiciuni. Strângerea de mână este și ea importantă: fermă, dar relaxată, pentru a transmite siguranță.

Dacă ai o conversație online, apleacă-te ușor spre cameră pentru a reduce distanța. Dacă interlocutorul dă din cap, imită gestul, acest tip de „oglindire” a limbajului non-verbal transmite celuilalt senzația de siguranță și familiaritate.

Ca orice abilitate, aceste tehnici se perfecționează prin exercițiu. Încearcă-le în situații fără presiune, precum o discuție cu un casier, o conversație cu vecinul sau o cafea cu un prieten.