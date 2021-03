Ce ne interesează de pe eticheta cosmeticelor

Este esențial să identificăm ce tip de ten avem deoarece în funcție de acest lucru vom lua și următoarele decizii.

''Tenul normal este cel care are, în general, aspectul de bebeluş, este foarte fin şi catifelat. Tenul uscat are aceleaşi prorpietăţi ca tenul normal, însă, suplimentar îţi dă senzaţia că te ţine pielea după ce te-ai demachiat şi te-ai spălat pe faţă. Tenul mixt are orificiile deschise, dar nu este foarte gras, doar pe zona T este un pic lucios. Iar tenul gras are şi porii deschişi, este şi foarte lucios, are exces de sebum pe întreaga suprafaţă a pielii şi poate chiar să fie acneic'', a spus Ana Cucută, make-up artist.

După ce stabilim ce tip de ten avem, urmează alegerea cremei de faţă care să ni se potrivească.

''La aceste două tipuri de ten, mixt şi gras, trebuie să fim atente să nu folosim produse cu ingrediente comedogenice. + 03.15 Produsele non-comedogenice sunt acelea care conţin anumite ingrediente care ajută tenul. Practic, nu blochează porii, lasă pielea să respire şi în felul acesta nu se formează punctele negre şi în timp nu se dezvoltă o acnee''.

În cazul în care nu scrie pe etichetă că produsul este non-comedogenic, este obligatoriu să ştim să citim lista de ingrediente.

''Ingredientele cele mai importante de urmărit sunt alcoolul, siliconii, uleiurile şi lanolina. La aceste ingrediente trebuie să avem grijă să nu existe în produse pe care le cumpărăm. Este uşor să le identificăm pe amabalajul produselor, pentru că denumirea lor este în engleză trecută, dar lanolina este lanolyn, uleiul este oil, alcoolul este alcohol, singura problemă ar fi la silicon, unde găsim denumiri precum izonondedican, cyclopentasiloxane sau dimethicone. Aceştia trei sunt cei mai des întâlniţi pe ambalajele produselor cosmetice''.

Ingredientele care nu ar trebui să se regăsească în produsele cosmetice:

- Lanolină (Lanolin)

- Ulei (Oil)

- Alcool (Alcohol)

- Silicon (Izonondedican, Cyclopentasiloxane, Dimethicone)

Atenție, siliconul nu este indicat doar pentru persoanele cu tenul gras și mixt.

