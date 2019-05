Numai de bine. Florile sărbătorii Paştelui

Foto: Captură Antena 3

Sunt mai multe plante care îşi dispută denumirea de Floarea Paştelui. Dacă de Crăciun avem prin tradiţie Crăciuniţa, ei bine în cazul Învierii sunt cel puţin patru plante asociate cu această sărbătoare.

Fritillaria imperialis este cea mai cunoscută plantă identificată cu Floarea Pastelui. Infloreste primavara in nuante rosu, portocaliu si galben, dar specialistii au creat hibrizi in culori spectaculoase, unii bicolori. Este o plantă perenă care rezistă cu bine în România la gerurile iernii. Nici de îngrijiri speciale nu are nevoie, puteţi păstra bulbul în pământ mai mulţi ani de zile.

Oana Matei, inginer horticultor vă prezintă şi alte plante care au legătură cu sfânta sărbătoare a Paştelui.