O artistă și-a transformat casa într-o pictură gigantică, în zece ani. Acum, vrea să o vândă cu milioane de euro: Cum arată locuința

Artista britanică Emily Powell și-a pictat casa timp de 10 ani. Sursa foto: Profimedia Images

O tânără pictoriță britanică și-a transformat casa din Devon, timp de zece ani, într-o operă de artă extinsă și imersivă, care este acum scoasă la vânzare la un preț orientativ de 2 milioane de lire sterline (n.r. aproximativ 2,3 milioane de euro), potrivit The Independent.

Emily Powell, în vârstă de 35 de ani, a pictat manual fiecare suprafață a proprietății sale cu cinci dormitoare din Brixham, de la întrerupătoarele de lumină și podele până la plăcile din baie și frigider, creând o capodoperă unică, locuită.

Reședința pe două etaje cuprinde aproximativ 400 de metri pătrați de lucrări profund personale, care se îmbină perfect pentru a forma un tablou continuu pe care îl poți parcurge.

Vizitatorii vor descoperi bărci de pescuit care „plutesc” de-a lungul plintelor din hol, o masă în bucătărie aranjată cu farfurii și ceainic pictate, iar un dulap de sub scări a fost transformat într-o piscină complet echipată cu scară. Păsările sunt surprinse în zbor în întreaga casă, adăugând un aer fantezist și jucăuș.

Se va întoarce în casă la fiecare 10 ani pentru a retușa lucrările

Fiecare cameră este concepută pentru a evoca emoții diferite. Livingul roșu, primitor, are plăci de șemineu decorate cu amintiri de familie, în timp ce camera de joacă cu temă de circ explodează de animale purtând pălării de petrecere.

Holul de la etaj, care duce spre dormitorul matrimonial, este împodobit cu floarea-soarelui uriașe, un omagiu adus șederii lui Powell pe Insulele Scilly în această vară. În camera copilului mic, tigri uriași stau de pază, oferind un sentiment de protecție.

Powell, care a crescut în Liverpool, organizează o serie de tururi deschise publicului înainte de vânzarea casei, așteptându-se ca aproximativ 400 de persoane să viziteze instalația săptămâna aceasta.

Ea a promis, de asemenea, că se va întoarce în casă la fiecare 10 ani pentru a retușa lucrările, asigurând păstrarea operelor de artă.

Ce mai include prețul de vânzare

Vânzarea include și alte 65 de lucrări create de Powell în ultimul deceniu, împreună cu 20 de piese de mobilier pictate, de la frigider și congelator până la rafturi de cărți, coșuri de gunoi și o căsuță de joacă.

„Ne-a luat atât de mult să ne putem cumpăra prima casă, care a fost achiziționată complet cu banii obținuți din lucrările mele din ultimii 10 ani”, a declarat Powell, care locuiește cu soțul, copilul mic și pisica.

„Când am ajuns aici, am stat atât de mult timp în chirie. A fost un moment atât de special. Credeam că vom avea covoare frumoase și obiecte lustruite, dar asta nu s-a întâmplat deloc.”

Ea a explicat că transformarea artistică a început organic. „Cred că a fost cu câteva săptămâni înainte să decid să pictez un copac pe spatele ușii biroului, apoi totul a evoluat foarte repede”, a adăugat ea. „A devenit o călătorie prin diferite părți ale vieții mele. Fiecare cameră are palete de culori care susțin emoțiile pe care le simți.”

„Pe covorașul de la ușă există un omagiu adus lui Matisse”

Opera este profund personală, încorporând elemente precum „păsări zburând în memoria tatălui meu decedat și diferite scene din viața mea, de la Arctică și Lake District până la Insulele Interioare ale Scoției.” Powell a mai spus: „Când intri în casă, pe covorașul de la ușă există un omagiu adus lui Matisse și altor artiști care au pictat naturi statice ale casei.”

Powell a realizat lucrările extinse folosind cutii de 5 litri de vopsea pentru interior, aplicată cu o varietate de pensule din magazinul local de bricolaj.

Ea a povestit că maternitatea i-a oferit timp acasă, în special seara, pentru a lua pensula și a crea lucrări noi inspirate de momente din viața ei.

„Când trăiești într-un tablou uriaș, există atât de multe unghiuri de luat în considerare și combinații de culori care se schimbă pe măsură ce treci prin uși sau urci scările”, a spus ea.

Peste 500 de persoane sunt pe lista de așteptare pentru un tur al casei

Biletele pentru tururile deschise s-au vândut în 24 de ore, iar acum peste 500 de persoane sunt pe lista de așteptare. Vizitatorii vin din Statele Unite și Europa, iar în timpul tururilor, bucătăria lui Powell va fi transformată într-un ceainic, servind prăjituri de la compania locală High Tide Tea.

„Am primit atât de multe cereri de-a lungul anilor să deschid casa pentru public”, a declarat Powell. „Simt că am terminat în sfârșit. Am ales să o punem pe piață pentru că este foarte important pentru mine ca acest capitol să fie păstrat intact. Nu vreau să pictez peste ce este deja aici, trebuie să încep un nou capitol. Aceasta este o oportunitate pentru oameni să aibă o întreagă capsulă de artă.”

Powell nu are planuri specifice pentru după ce casa va fi vândută prin agenția internațională Chestertons, dar și-a exprimat entuziasmul pentru „noi pereți de pictat.”

Anunțul proprietății evidențiază caracterul său unic: „Întinzându-se pe 1.712 ft² pe trei etaje, casa în rând cu cinci dormitoare funcționează efectiv ca o singură pânză continuă. Este unul dintre primele cazuri cunoscute în Marea Britanie în care o locuință locuită, pictată integral de artist, este scoasă la vânzare ca operă de artă completă și imersivă.”

Riccardo Carrelli, responsabil cu vânzarea pentru Chestertons, a descris-o ca o „fuziune” între artă și imobil, adăugând că „Colecția reprezintă o investiție semnificativă în artă la începutul carierei artistei.” El a confirmat că vizionările pentru potențialii cumpărători vor fi organizate în afara tururilor publice.

Prețul orientativ de 2 milioane de lire sterline reflectă valoarea combinată a casei, lucrărilor originale și mobilierului pictat inclus.