O casă distrusă de o furtună s-a vândut la licitație cu peste 1 milion de dolari

2 minute de citit Publicat la 11:07 07 Apr 2026 Modificat la 11:07 07 Apr 2026

Casa dintr-o suburbie a orașului Perth, Australia, a fost distrusă aproape complet de o furtună FOTO: Ray White Centenary

O casă cu patru dormitoare, care a fost distrusă în urma unei furtuni puternice, a fost vândută weekend-ul trecut la licitație cu peste 1 milion de dolari australieni.

Casa din Jindalee, o suburbie a orașului Perth, Australia, a fost distrusă aproape complet în octombrie 2025, când un arbore de eucalipt s-a prăbușit peste ea și a trecut prin acoperiș, potrivit Real Estate.

Proprietarii, Jennifer și Eric Salzman, se aflau acasă în acel moment, la doar 2 metri de locul unde a căzut copacul.

Deși locuința pe care o proiectaseră și o construiseră împreună era asigurată, cei doi soți în vârstă de 87 de ani nu au putut face față stresului reparațiilor.

Când au decis să vândă casa prin intermediul Ray White Centenary, aceasta a devenit rapid cea mai vizualizată proprietate scoasă la licitație din zonă și a treia cea mai vizualizată din întreaga țară.

Zece ofertanți înregistrați s-au prezentat în ziua licitației, dintre care șapte au participat activ la ceea ce s-a transformat într-o competiție tensionată și rapidă de oferte.

Au fost făcute peste 50 de oferte pentru proprietatea de 1.153 mp, începând de la 500.000 de dolari și depășind rapid prețul maxim estimat de 850.000 de dolari.

Licitația s-a încheiat după 58 de oferte, iar starea deplorabilă a casei nu a împiedicat-o să fie vândută pentru impresionanta sumă de 1,01 milioane de dolari.

Directorul Ray White Centenary, Steven Kremer, a declarat că locuința va fi cumpărată de o familie locală care intenționează să o renoveze și să o restaureze, aceștia achiziționând casa chiar în ziua aniversării căsătoriei cuplului.

„Acesta a fost un rezultat cu adevărat special pentru niște oameni cu adevărat deosebiți... vânzătorii au construit această casă cu propriile mâini. Și-au crescut copiii aici. Să o vadă vândută pentru peste un milion de dolari și să știe că ajunge la o familie locală care vrea să-i redea viața, asta înseamnă mult pentru ei”, a mai spus acesta.