O creatură străveche misterioasă a reapărut după mai bine de 100 de ani, timp în care s-a crezut că a dispărut pentru totdeauna

Câţiva cercetători au descoperit în India o creatură străveche misterioasă, care nu a mai fost văzută mai bine de 100 de ani. În tot acest timp s-a crezut că a dispărut pentru totdeauna de pe planeta noastră, au relatat jurnaliştii publicaţiei Indian Defense Review.

O echipă de oameni de știință de la Institutul Ashoka pentru Cercetare în Ecologie și Mediu (ATREE) a anunțat redescoperirea, după mai bine de un secol, a unei specii de vierme de catifea considerată una dintre cele mai vechi "fosile vii" din lume. Este vorba despre Typhloperipatus williamsoni, cunoscut și sub numele de viermele de catifea din Himalaya. Creatura străveche a fost identificată în Valea Siang, situată în Arunachal Pradesh, un stat în nord-estul Indiei.

Ultima observare documentată a acestei specii a avut loc în 1913, în timpul unei expediții britanice, potrivit Indian Defense Review. Recent, cercetătorii au descoperit două exemplare în apropierea aceleiași zone, confirmând că această vietate antică a supraviețuit mai bine de un secol fără a mai fi consemnată în literatura științifică.

