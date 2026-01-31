O femeie care încă muncea la 92 de ani ca să-și poată plăti facturile a primit donații de 70.000 de dolari și acum se poate pensiona

Muriel Connick lucra, la 92 de ani, la cabina de probă a unui magazin de îmbrăcăminte FOTO: GoFundMe

O femeie din Florida, în vârstă de 92 de ani, care se confrunta cu dificultăți financiare și era nevoită să meargă la serviciu în continuare, pentru a-și acoperi cheltuielile, a primit luna aceasta un ajutor financiar nesperat de la persoane complet necunoscute care i-au aflat povestea și care au vrut să o ajute să se pensioneze.

Astfel, au fost adunate donații de peste 65.000 de dolari, bani care au ajuns la bătrână, potrivit New York Post.

Muriel Connick lucra la cabina de probă a unui magazin Burlington din Pompano Beach când o clientă, April Steele, a observat că angajata în vârstă stătea mult timp în picioare.

„Nu avea niciun zâmbet pe față. De fapt, părea supărată. M-am gândit să-i fac un compliment ca să o fac să zâmbească. I-am spus: „Vă felicit că încă mai lucrați”. S-a uitat la mine supărată și mi-a spus: „Ți-ar plăcea să muncești la 92 de ani?””, a povestit April pe pagina GoFundMe lansată recent pentru Muriel.

În timp ce cele două vorbeau, Muriel i-a spus că nu are de ales și că trebuie să vină zilnic la muncă la magazin, pentru că este copleșită de facturile lunare.

„Este chiria, rata la mașină, asigurarea auto, telefonul, electricitatea și cablul”, a enumerat Muriel, menționând că pensia de asigurări sociale și celelalte beneficii nu îi acoperă toate cheltuielile.

Locuința ei mobilă are, de asemenea, nevoie de podele noi costisitoare, a mai povestit ea.

April a fdecis să intervină, povestind inițial despre situația lui Muriel pe o pagină locală de Facebook și inițiind o strângere de fonduri care a avut imediat succes.

În doar câteva zile se strânseseră 65.666 de dolari, iar donațiile continuau să sosească.

„Oamenii au fost atât de generoși”, a declarat April.

Muriel a fost șocată de tot ajutorul primit datorită lui April. „Am fost cu adevărat surprinsă și nu știam că ea va face toate acestea”, a spus ea.