O femeie și-a recuperat geanta, la 7 ani după ce i-a fost furată! Nu i-a venit să creadă ce a găsit în ea după atâta vreme

foto: Pixabay.com

O femeie care si-a gasit geanta ce ii fusese furata in urma cu sapte ani a ramas uimita sa constate ca in ea se aflau toate actele ei si 250 de lire ascunsi in carnetul de cecuri.

Casa lui Parveen, in varsta de 47 de ani, a fost pradata de un hot in 2006, care a reusit sa fuga cu geanta acesteia. Desi femeia isi pierduse de mult orice speranta de a-si recupera bunurile, sapte ani mai tarziu a primit un telefon din partea politiei in care era anuntata ca un muncitor care tundea tufisurile i-a gasit geanta, la doar 300 de metri distanta de casa ei.

Parveen a mers imediat sa isi ridice geanta, iar cand a controlat-o a constatat cu stupoare ca in ea se aflau toate actele ei si 250 de lire care erau ascunsi in carnetul de cecuri.

"Cred ca hotul a luat cu el o bancnota de 20 de lire care se afla in portofel, dupa care a ingropat-o pe undeva si si-a vazut de drum. E clar ca nu a mai stat sa se uite si prin celelalte buzunare ale gentii", a declarat Parveen.

Femeia mai spune ca nici acum nu ii vine sa creada ca si-a recuperat bunurile si ca cel mai probabil un inger a avut grija sa vegheze asupra gentii, pana cand si-a primit-o inapoi.