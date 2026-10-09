O vază lăsată în pod de o familie pentru că era „prea roz” s-a dovedit a fi un porțelan imperial rar și s-a vândut cu 16 milioane de €

Vaza imperială Yangcai cu cocori și cerbi, de tip Ruyi. Sursa foto: Sothebys

O vază din porțelan chinezesc din secolul al XVIII-lea, care fusese păstrată în podul unei case din Franța, a fost vândută cu 16,18 milioane de euro la o licitație Sotheby's organizată la Paris. Familia nu avea nicio idee cât de valoroasă era vaza atunci când a adus-o la casa de licitații, învelită în ziar și așezată într-o cutie veche de pantofi. Ulterior, experții au identificat-o drept o piesă rară, realizată pentru curtea împăratului Qianlong al Chinei.

Vaza rămăsese în familie timp de mai multe generații. Potrivit Sotheby's, aceasta se număra printre mai multe obiecte asiatice moștenite de la o rudă care a murit în 1947. Deși familia o păstrase, aspectul ei nu era pe placul proprietarilor. Aceștia ar fi considerat-o „prea roz” și o lăsaseră într-o cutie, în podul casei.

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Valoarea obiectului a ieșit la iveală în martie 2018, când o femeie a contactat reprezentanța Sotheby's din Paris. Își pierduse recent soțul și se pregătea să se mute la țară. În timp ce făcea ordine în locuință, a descoperit mai multe obiecte de origine asiatică și a decis să întrebe dacă acestea meritau să fie examinate de specialiști.

Ceea ce a urmat a fost o descoperire neașteptată pentru familie. Vaza, evaluată inițial la 700.000 de euro, a fost în cele din urmă adjudecată pentru 16.182.800 de euro, după o competiție de aproximativ 20 de minute între ofertanți, stabilind la acel moment un record pentru porțelanul chinezesc vândut la licitație în Franța.

De la podul casei la Sotheby's

Femeia a discutat inițial la telefon cu Olivier Valmier, specialist în artă asiatică la Sotheby's Paris. Ea i-a descris mai multe obiecte pe care le deținea, printre care o robă cu motive de dragon, o cădelniță, o oglindă păstrată într-o cutie lăcuită și o vază din porțelan decorată cu animale.

Nu a putut trimite fotografii ale obiectelor. Cu toate acestea, Valmier a devenit interesat când femeia i-a spus că pentru cădelniță exista o factură legată de Expoziția Universală de la Paris din 1867.

Specialistul i-a cerut să aducă obiectele la Sotheby's pentru a fi examinate. Inițial, femeia a ezitat din cauza distanței și s-a temut că deplasarea i-ar putea irosi timpul. În cele din urmă, a acceptat să aducă un singur obiect, iar Valmier a ales vaza.

În ciuda întârzierilor provocate de grevele feroviare, femeia a ajuns la sediul din Paris cu vaza învelită în ziar mototolit, așezată într-o cutie veche de pantofi și acoperită cu o pungă de plastic.

„A fost ca și cum tocmai am fi descoperit un Caravaggio”

Când Valmier și colegii săi au examinat-o, au recunoscut imediat calitatea excepțională a piesei. Chiar dacă ar fi fost o copie realizată la sfârșitul secolului al XIX-lea sau la începutul secolului al XX-lea, aceștia considerau că ar fi putut valora aproximativ 100.000 de euro.

Examinările ulterioare au confirmat că era o vază imperială autentică din porțelan, datând din secolul al XVIII-lea și realizată în atelierele din Jingdezhen pentru curtea împăratului Qianlong. În plus, piesa se afla într-o stare perfectă.

Descriind descoperirea, Valmier a declarat: „A fost ca și cum tocmai am fi descoperit un Caravaggio.”

Caracteristicile rare ale vazei

Vaza aparținea unei categorii rare de porțelan chinezesc cunoscute sub numele de Famille-Rose sau yangcai. Aceste piese sunt recunoscute pentru picturile detaliate, culorile bogate și tehnicile complexe de producție.

Obiectul, descris oficial drept o „Vază imperială Yangcai cu cocori și cerbi, de tip Ruyi”, prezintă un peisaj pictat în jurul corpului său. Decorațiunile includ nouă cerbi lopătari, cinci cocori, pini, munți stâncoși și o cascadă.

Potrivit Sotheby's, cerbii, cocorii și pinii simbolizează sănătatea și longevitatea în arta chineză. Peisajul ar putea reprezenta, de asemenea, vegetația unei grădini imperiale de agrement.

Realizarea unui asemenea obiect din porțelan necesita multă pricepere și timp. Pictura detaliată presupunea aplicarea mai multor straturi decorative, ceea ce făcea ca producerea acestor piese să fie deosebit de dificilă.

Raritatea a contribuit, la rândul său, la valoarea vazei. Sotheby's a explicat că acest tip de porțelan era produs în cantități extrem de limitate, iar majoritatea exemplarelor păstrate până în prezent se află în muzee.

Se cunoaște o singură altă vază cu o formă și un design comparabile. Acea piesă, care prezintă detalii decorative diferite, aparține Muzeului Guimet din Paris.

Legătura cu împăratul Qianlong

Specialiștii Sotheby's au analizat și documente istorice imperiale pentru a înțelege originea vazei. Aceștia au descoperit că un inventar imperial din secolul al XVIII-lea menționa două perechi de vaze cu modele care corespundeau piesei recent descoperite.

Una dintre perechi fusese comandată în 1765 pentru o sală a lui Buddha, un spațiu destinat practicilor religioase private ale împăratului. O altă pereche fusese comandată în 1769 pentru a fi oferită drept cadou de ziua de naștere.

Deși istoricul exact al vazei familiei franceze înainte de 1947 nu a putut fi stabilit, aceste documente i-au ajutat pe experți să asocieze designul său cu obiectele din porțelan comandate pentru curtea imperială.

Documentele familiei au arătat că vaza îi aparținuse unui unchi care a murit în 1947. Printre bunurile acestuia se numărau mai multe obiecte chinezești și japoneze. Colecția a fost transmisă ulterior în cadrul familiei, până când a ajuns la proprietarii care au adus vaza la Sotheby's.

Interesul familiei pentru arta asiatică ar putea avea rădăcini și mai vechi. Documentele au arătat că un strămoș primise drept cadou de nuntă o cădelniță japoneză Satsuma, achiziționată la Expoziția Universală de la Paris din 1867.

Sotheby's a sugerat că vaza ar fi putut fi cumpărată la Paris spre sfârșitul secolului al XIX-lea, într-o perioadă în care operele de artă chinezești și japoneze deveneau tot mai populare în rândul colecționarilor.

Prețul de vânzare a depășit de peste 23 de ori estimarea

Vaza a fost scoasă la licitație la sediul Sotheby's din Paris pe 12 iunie 2018. Deși estimarea maximă a valorii sale era de 700.000 de euro, concurența dintre ofertanți a împins prețul final mult peste așteptări.

După aproximativ 20 de minute de licitație, vaza a fost vândută pentru 16.182.800 de euro, un preț de peste 23 de ori mai mare decât estimarea maximă.

Tranzacția a stabilit, la acel moment, un nou record în Franța pentru porțelanul chinezesc vândut la licitație.