Organizat şi activ, sau stresat şi impulsiv? Personalitatea noastră poate arăta cât de mult vom trăi

Un studiu arată cum personalitatea poate să influenţeze durata vieţii. Foto: Hepta

Un studiu publicat în Journal of Psychosomatic Research a descoperit că anumite trăsături de personalitate ar putea indica durata vieții, potrivit Euronews. Percepțiile despre noi înşine modelează felul în care ne simțim și, implicit, cum ne comportăm. Astfel, anumite trăsături specifice de personalitate ar putea prezice longevitatea. Cum te-ai descrie? Impulsiv, stresat și capricios? Organizat şi activ? Dacă este vorba de a doua variantă, ai șanse să trăiești mai mult, potrivit studiului.

O nouă calea către medicina personalizată

La acest studiu au pariticipat persoane între 6 şi 28 de ani. Persoanele organizate, cu un stil de viaţă activ, au avut rezultate favorabile. Organizarea, responsabilitatea, munca asiduă, amabilitatea și meticulozitatea au fost, de asemenea, asociate cu o viață mai lungă.

Acest studiu ar putea deschide astfel un drum către medicina personalizată, menţionează cercetătorii. ,,Furnizorii de asistență medicală pot oferi îngrijire mai personalizată pentru a ajuta la eliminarea decalajelor prin adaptarea suporturilor în moduri care sunt potrivite pentru o serie de tipuri diferite de personalitate și alte diferențe individuale”, menţionează aceştia.

„Trebuie să existe multe mecanisme posibile prin care personalitatea poate ajunge să influențeze longevitatea oamenilor. Așadar, pentru o persoană, acest lucru ar putea fi legat de controlul asupra emoțiilor”, a declarat pentru Euronews Health René Mõttus, coautor al studiului şi profesor de personalitate la Universitatea din Edinburgh. Mottus consideră că cercetarea poate să aibă impact major în domeniul medicinei personalizate, mai ales în tratarea bolilor mintale.

Întrucât personalitatea se schimbă de-a lungul vieţii, rezulatele cercetării ar putea avea impact asupra alegerilor din viaţa de zi cu zi în ceea ce priveşte educaţia sau alegerea unui loc de muncă. „Într-un sens larg, anumite tipare de gândire, sentimente și comportament pot avea un impact direct asupra bunăstării și a capacității de a accesa și de a pune în aplicare măsuri preventive și sprijin”, a declarat pentru Euronews Health Dr. John Francis Leader, psiholog și specialist în științe cognitive.