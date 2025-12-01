Oxford a ales cuvântul anului 2025: Ce înseamnă „rage bait”

Rage bait descrie conținutul online menit să te enerveze. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

„Rage bait” a fost desemnat cuvântul anului de Oxford University Press. Existența expresiei – folosită pentru a descrie conținutul menit să te enerveze – arată că oamenii sunt conștienți de tacticile de manipulare folosite online, afirmă editorul Oxford Dictionary.

Veste bună pentru cei cărora le crește tensiunea în timp ce derulează prin fluxurile lor de știri online: editorul Oxford English Dictionary a evidențiat termenul de care ar putea avea nevoie pentru a descrie cum se simt adesea, desemnând „rage bait” drept cuvântul anului.

Utilizarea expresiei s-a triplat în ultimele 12 luni

Potrivit analizei realizate de Oxford University Press, utilizarea expresiei s-a triplat în ultimele 12 luni.

Ea este definită ca „un tip de conținut online conceput în mod deliberat pentru a stârni furie sau indignare prin faptul că este frustrant, provocator sau ofensator, postat de obicei pentru a crește traficul ori interacțiunea cu o anumită pagină web sau cu un anumit conținut de pe rețelele sociale”.

Casper Grathwohl, președintele Oxford Languages, a declarat că simpla existență a termenului arată cât de conștienți devin oamenii în legătură cu „tacticile de manipulare” folosite pentru a le capta atenția online.

„În trecut, internetul se concentra pe captarea atenției prin stârnirea curiozității în schimbul clicurilor, dar acum am văzut o schimbare dramatică spre deturnarea și influențarea emoțiilor noastre și a modului în care reacționăm.

Se simte ca o evoluție firească într-o conversație în curs despre ce înseamnă să fii om într-o lume dominată de tehnologie – și despre extremele culturii online.”

El a spus că, dacă alegerea de anul trecut – „brain rot” (degradare mentală) – „surprindea epuizarea mentală provocată de derularea nesfârșită, „rage bait” pune reflectorul pe conținutul creat intenționat pentru a stârni indignare și a genera clicuri”.

Când a fost folosit prima dată termenul „rage bait”

Împreună, cele două, a spus Grathwohl, „formează un ciclu puternic în care indignarea generează interacțiune, algoritmii o amplifică, iar expunerea constantă ne lasă mental epuizați. Aceste cuvinte nu doar definesc tendințe; ele dezvăluie modul în care platformele digitale ne remodelează gândirea și comportamentul.”

Deși termenul este recunoscut în 2025, Oxford University Press afirmă că „rage bait” există încă de la începutul secolului.

A fost „folosit pentru prima dată online într-o postare pe Usenet în 2002 ca modalitate de a desemna un anumit tip de reacție a șoferilor atunci când sunt flash-uiți de un alt șofer care cere să fie lăsați să treacă, introducând ideea de agitație deliberată”.

Se precizează că termenul a evoluat în argou de internet folosit pentru a „descrie tweeturi virale, adesea pentru a critica întreaga rețea de conținut care determină ce se postează online, precum platformele, creatorii și tendințele”.