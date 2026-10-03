Povestea unei întâlniri la cafea. Șeful Paramount a angajat un barista fără CV și a dat un sfat generației Z: "Priviți oamenii în ochi"

Ynon Kreiz, directorul general al Mattel, a fost ales săptămâna aceasta de David Ellison pentru a conduce, alături de el, Paramount Skydance. FOTO: Getty Images

Ynon Kreiz, directorul general al Mattel, a fost ales săptămâna aceasta de David Ellison pentru a conduce, alături de el, Paramount Skydance. Numirea lui a fost determinată de modul în care Kreiz își alege echipa. Într-un discurs în fața absolvenților unei școli de afaceri el a povestit că a recrutat un barista pe care l-a cunoscut într-o cafenea, impresionat de povestea și motivația lui. Pornind de la această experiență, le-a transmis tinerilor din generația Z un sfat: "Ridicați privirea și priviți oamenii în ochi".

Kreiz va coordona operațiunile zilnice și integrarea Warner Bros. Discovery, după preluarea de 110 miliarde de dolari, scrie Fortune.

Numirea omului aflat la conducerea companiei din spatele Barbie, Hot Wheels și Fisher-Price în fruntea unui gigant media poate părea neobișnuită. Se înscrie însă într-o carieră în care Kreiz a mizat adesea pe oameni și idei care ieșeau din tipare.

Într-un discurs susținut primăvara trecută în fața absolvenților școlii de afaceri Wharton a Universității din Pennsylvania, Kreiz a povestit că obișnuia să lucreze în weekend într-o cafenea. Acolo, un barista îi atrăsese atenția prin eficiență și felul în care interacționa cu clienții. "Într-o zi, mi-am ridicat privirea din laptop și l-am întrebat: «De unde ești?»", a relatat Kreiz.

Tânărul i-a spus că era refugiat iranian. Își părăsise familia la 21 de ani, trăise trei ani într-o tabără din Turcia, așteptând viza americană, și ajunsese singur în SUA. Avea o diplomă în informatică și învățase engleza pe cont propriu, dar experiența sa profesională se limita la slujbe de barista și ospătar.

"Dincolo de notele sale, era un om care găsise curajul să fugă de un trecut sumbru, să caute o viață mai bună și să muncească din greu, singur și fără sprijin, pentru a-și atinge obiectivele", a spus Kreiz. "Cineva cu o asemenea hotărâre merita o șansă. Cine nu și-ar dori un astfel de om în echipă?".

Kreiz l-a recomandat la Mattel, unde a fost angajat ca stagiar și a devenit "unul dintre cei mai performanți". Acum lucrează cu normă întreagă în echipa globală de tehnologie a companiei.

Pentru Kreiz, întâmplarea arată că oportunitățile profesionale pot apărea dintr-o simplă conversație, mai ales într-o lume în care recrutarea și relațiile de la serviciu se mută tot mai mult în mediul digital.

"Ridicați privirea și priviți oamenii în ochi", le-a transmis el absolvenților. "În lumea Zoom, a muncii de acasă și a inteligenței artificiale autonome, interacțiunile directe și conversațiile spontane sunt mai importante ca niciodată. Dincolo de toată pregătirea și experiența voastră educațională, amintiți-vă că legătura dintre oameni este cea mai mare superputere a omenirii. Folosiți-o și veți ajunge departe."

Trei decenii de carieră în industria media

Kreiz a crescut într-o familie din clasa de mijloc din Israel, cu un tată inginer și o mamă psiholog. Încă din adolescență își făcuse un plan pe șapte ani pentru a ajunge în mediul de afaceri american. După serviciul militar obligatoriu, a studiat economie și management la Universitatea din Tel Aviv, apoi a obținut un MBA la UCLA, în 1993.

În timpul studiilor din Los Angeles l-a cunoscut pe Haim Saban, care conducea o companie specializată în programe de televiziune pentru copii.

"Mi-am luat MBA-ul la UCLA, iar doctoratul l-am făcut alături de Haim", declara Kreiz pentru Fortune în 2019.

Cei doi au fondat ulterior Fox Kids Europe, companie pe care Kreiz a condus-o din Londra și pe care au vândut-o către Disney în 2002. El a condus apoi Endemol, producătorul unor emisiuni precum Big Brother, și a lucrat în investiții de capital de risc.

În 2012 a preluat conducerea Maker Studios, o companie de producție video aflată aproape de epuizarea fondurilor, pe care a vândut-o ulterior către Disney pentru 500 de milioane de dolari. În 2016 a intrat în consiliul de administrație al Mattel, iar în 2018 a devenit director general, după ce compania schimbase patru șefi în patru ani.

Pariul pe filmul "Barbie"

La Mattel, Kreiz a urmărit să transforme producătorul de jucării într-o companie de divertisment care să valorifice mărcile și personajele sale.

Unul dintre cele mai îndrăznețe pariuri a fost filmul Barbie, deși scenariul prezenta într-o lumină nefavorabilă atât compania, cât și directorul ei.

"Imaginați-vă că sunteți în locul meu și că scenariul pe care îl așteptați cu nerăbdare ajunge, în sfârșit, în căsuța de e-mail. În acel scenariu, cel mai important brand al vostru este numit fascist. Compania voastră este prezentată drept cea mai rea din mediul corporatist american, iar voi, directorul general, sunteți un bufon șovin", le-a spus Kreiz absolvenților. "Acum imaginați-vă că nu doar aprobați acest film, ci puneți în joc întreaga viziune strategică a companiei".

Kreiz a susținut viziunea regizoarei Greta Gerwig și a actriței Margot Robbie, acceptând inclusiv glumele pe seama Mattel. Filmul a avut cele mai mari încasări din 2023 și a devenit cel mai mare succes de box-office din istoria Warner Bros. Potrivit Mattel, vânzările păpușilor Barbie au crescut cu 16% în trimestrul al treilea din acel an.

Succesul ar putea explica, în parte, alegerea sa pentru coordonarea integrării Paramount cu Warner Bros. Pentru studenți însă, mesajul său a depășit povestea filmului.

"Lecția filmului Barbie este aceasta: nu vă temeți să încălcați convențiile. Nu orice idee bună are un termen de comparație", a spus Kreiz. "Dacă vă limitați la a căuta precedente, nu veți fi cei care le creează."