Premiile Oscar 2025, decernate în noaptea de duminică, la Hollywood. Predicţiile dinaintea celei de-a 97-a gală

Scris și regizat de Jacques Audiard, "Emilia Pérez" este cel mai nominalizat film de limbă străină din istoria Oscarurilor, depășind recordurile reușite de "Crouching Tiger, Hidden Dragon" (2000) și "Roma" (2018), fiecare având câte 10 nominalizări. Sursa foto: Getty Images

Premiile Oscar 2025 vor fi decernate în noaptea de duminică spre luni, la Hollywood şi reprezintă unul dintre cele mai urmărite evenimente ale anului. Predicţiile dinaintea celei de-a 97-a gală arată că filmele "Emilia Pérez", "Conclave", "The Brutalist" au atras atenţia specialiştilor. Cele mai multe şanse să îşi adjudece unele trofee le are "Emilia Pérez", fiind cel mai nominalizat film de limbă străină din istoria Oscarurilor. Sebastian Stan a primit o nominalizare pentru cel mai bun actor cu rolul lui Donald Trump din "The Apprentice".

Premiile Oscar 2025, decernate în noaptea de duminică, la Hollywood

În noaptea de 2 spre 3 martie 2025 este programată ceremonia de decernare a Premiilor Oscar, ajunsă la ediția cu numărul 97. În cadrul evenimentului, găzduit de Teatrul Dolby, din Hollywood, Los Angeles, Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului va premia, în cadrul a 23 de categorii, cele mai reușite producții cinematografice ale anului 2024, conform oscars.org.

Mai mult, peliculele "Anora", "Wicked", "A Complete Unknown" și "The Substance" au fost şi ele menţionate în discuţiile experţilor, potrit abc7.com.

Gazda ceremoniei este, în premieră, comedianul și prezentatorul TV Conan O'Brien. Regizorul spectacolului este britanicul Hamish Hamilton. Nominalizările au fost anunțate la 23 ianuarie, la Teatrul Samuel Goldwyn din Beverly Hills, de către actrița Rachel Sennott și actorul Bowen Yang, a relatat Agerpres.

Lungmetrajul "Emilia Pérez" concurează la cele mai multe categorii: 13, mai exact. Acest lungmetraj este urmat de "The Brutalist" și "Wicked", fiecare cu câte 10 nominalizări.

"Emilia Pérez" este cel mai nominalizat film de limbă străină din istoria Oscarurilor, depășind recordurile reușite de "Crouching Tiger, Hidden Dragon" (2000) și "Roma" (2018), fiecare cu câte 10 nominalizări.

Actorul Timothee Chalamet, în vârstă de 29 de ani, a devenit cel mai tânăr actor nominalizat de două ori la categoria Cel mai bun actor în rol principal, performanță ce a mai fost trecută doar în dreptul lui James Dean, în anul 1957.

Regizoarea franceză Coralie Fargeat a devenit a noua femeie din istorie nominalizată la categoria Cel mai bun regizor. Pelicula "I'm Still Here" este prima de limbă portugheză nominalizată pentru Cel mai bun film.

Sebastian Stan, nominalizat ediţia din acest an a Premiilor Oscar

Actorul de origine română Sebastian Stan a primit o nominalizare pentru cel mai bun actor cu rolul lui Donald Trump din filmul "The Apprentice", realizat de regizorul iranian-danez Ali Abbasi.

Cel mai bun film va fi desemnat dintre următoarele: 'Anora', 'The Brutalist', 'A Complete Unknown', 'Conclave', 'Dune: Part Two', 'Emilia Pérez', 'I'm Still Here', 'Nickel Boys', 'The Substance' și 'Wicked'.

Cel mai bun regizor va fi ales dintre următorii cinci: Sean Baker pentru 'Anora'; Brady Corbet pentru 'The Brutalist'; James Mangold pentru 'A Complete Unknown'; Jacques Audiard pentru 'Emilia Pérez' și Coralie Fargeat pentru 'The Substance'.

Cei cinci actori intrați în competiția pentru Cel mai bun actor în rol principal sunt: Adrien Brody pentru rolul Laszlo Toth din 'The Brutalist'; Timothee Chalamet pentru rolul Bod Dylan din 'A Complete Unknown'; Colman Domingo pentru rolul John Whitfield din 'Sing Sing'; Ralph Fiennes pentru rolul cardinalului Thomas Lawrence din 'Conclave' și Sebastian Stan pentru rolul Donald Trump din 'The Apprentice'.

Cea mai bună actriță în rol principal va fi desemnată dintre: Cynthia Eerivo pentr rolul Elphaba Thropp din 'Wicked'; Karla Sofia Gascon pentru rolurile Emilia Pérez/Juan Del Monte din 'Emila Pérez'; Mikey Madison pentru rolul Anora Mikheeva din 'Anora'; Demi Moore pentru rolul Elisabeth Sparkle din 'The Substance' și Fernanda Torres pentru rolul Eunice Paiva din 'I'm Still Here', arată www.oscars.org.

Primele premii ale Academiei Americane de Film, numite ulterior 'Oscar', au fost acordate la 16 mai 1929, notează site-ul oscar.go.com, iar ceremonia a avut loc la Hotelul Hollywood Roosevelt, în fața unui public alcătuit din aproximativ 270 de persoane.

După acea primă ediție, ceremoniile de decernare a Premiilor Oscar au avut loc la hotelurile Ambassador și Biltmore, dar pe măsură ce evenimentul devenea tot mai important, sălile care îl găzduiau deveneau neîncăpătoare. Așa se face că a fost mutat în diferite locuri, iar începând cu anul 2002, gala Oscarurilor are loc la Teatrul Dolby, numit, inițial, Teatrul Kodak, notează site-ul www.oscars.org.

Statueta care se înmânează câștigătorilor reprezintă un cavaler cu o sabie care stă pe o rolă de film cu cinci cadre, reprezentând categoriile inițiale ale Academiei: actorii, scenariștii, regizorii, producătorii și tehnicienii. Mult râvnita statuetă a Oscarurilor măsoară 34 cm. A văzut lumina zilei la sfârșitul anilor '20 ai secolului trecut, în urma creării Academiei de Arte și Științe Cinematografice (Academia Americană de Film), în anul 1927, de către proprietarul Metro-Goldwyn-Mayer, Louis Mayer. A fost concepută de Cedric Gibbons și lucrată de sculptorul George Stanley.

Denumită, oficial, Premiul de Merit al Academiei, statueta a rămas cunoscută sub numele de Oscar. Academia nu a oficializat acest nume până în 1939, cu toate că era deja foarte folosit, notează site-ul www.oscars.org.

Statuetele sunt realizate din bronz placat cu aur de 24 de carate și cântăresc aproape 4 kg.

Filmele cu cele mai multe Premii Oscar din istorie rămân 'Ben-Hur' (1959), 'The Lord of the Rings: The Return of the King' (2003) și 'Titanic' (1997), fiecare cu 11 reușite. Le urmează musicalul 'West Side Story' (1961) cu 10 Premii Oscar.

În topul celor mai multe nominalizări, se află peliculele: 'All About Eve' (1950), 'Titanic' (1997) și 'La La Land' (2016), fiecare concurând la 14 categorii.

Motivul pentru care Nominalizările la Premiile Oscar din 2025 au fost amânate

Nominalizările la Premiile Oscar 2025 trebuiau, inițial, anunțate pe 17 ianuarie, însă, data a fost amânată, după ce perioada de votare a fost prelungită din cauza incendiilor din Los Angeles.

Precedenta ediție a galei Premiilor Oscar a avut loc la 10 martie 2024, tot la Teatrul Dolby din Los Angeles. Rolul de gazdă i-a aparținut actorului și prezentatorului TV Jimmy Kimmel. 'Oppenheimer', drama de trei ore despre fabricarea primei bombe atomice, în regia lui Christopher Nolan, a confirmat statutul de mare favorită câștigând 7 premii Oscar, printre care și cel pentru cel mai bun film.

Actorul irlandez Cillian Murphy a câștigat premiul pentru cea mai bună interpretare masculină în rolul fizicianului J. Robert Oppenheimer. Regizorul filmului 'Oppenheimer', Christopher Nolan, a câștigat premiul pentru regie.

Emma Stone a primit Oscarul pentru cea mai bună interpretare feminină cu rolul unei femei înviate din morți în comedia neagră 'Poor Things'. Acesta este cel de-al doilea premiu Oscar din cariera actriței, care a câștigat și în 2016 cu rolul din musicalul 'La La Land'.

La categoriile pentru roluri secundare, premiul Oscar a fost cucerit de Robert Downey Jr. ('Oppenheimer') și de Da'Vine Joy Randolph ('The Holdovers'), ambii actori aflați la primul Oscar din carieră.

În 2023, ceremonia de decernare a Premiilor Oscar s-a desfășurat la 12 martie. Marele câștigător a fost filmul 'Everything Everywhere All at Once', regizat de cineaștii Daniel Kwan și Daniel Scheinert. A câștigat șapte trofee, inclusiv la categoria Cel mai bun lungmetraj. Kwan și Scheinert au triumfat la Cea mai bună regie.

Brendan Fraser a fost recompensat cu Oscarul pentru cel mai bun actor în rol principal, grație interpretării sale din lungmetrajul 'The Whale'. La rândul său, Michelle Yeoh a câștigat premiul la categoria Cea mai bună actriță în rol principal, pentru prestația din filmul 'Everything Everywhere All at Once'.

Filmul german 'All Quiet on the Western Front', regizat de Edward Berger, a fost desemnat Cel mai bun lungmetraj internațional.

În 2022, gala Premiilor Oscar a avut loc în ziua de 27 martie 2022. Lungmetrajul 'CODA' a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film. Jessica Chastain a triumfat la categoria Cea mai bună actriță în rol principal, grație interpretării din filmul 'The Eyes of Tammy Faye', iar Will Smith a fost recompensat cu premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal pentru interpretarea sa din lungmetrajul 'King Richard'.

În 2021, ceremonia s-a desfășurat în ziua de 25 aprilie, după ce a fost amânată cu două luni din cauza pandemiei. Marele câștigător a fost lungmetrajul 'Nomadland', care a triumfat la categoriile Cel mai bun film, Cea mai bună regie (Chloe Zhao) și Cea mai bună actriță în rol principal (Frances McDormand).