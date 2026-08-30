Prima mamă care a devenit Miss USA. În ediţia din acest an a participat şi o tânără de orgine română, care a reprezentat Texas

Justus Kelley a devenit Miss USA 2026. Sursa foto: Profimedia

Justus Kelley, Miss Virginia (în vârstă de 31 de ani), este prima femeie căsătorită și mamă care câștigă Miss USA. În 2023, organizatorii au modificat regulamentul, eliminând limita de vârstă și permițând participarea femeilor care sunt mame, notează ABC. La Miss USA 2026 a participat şi o tânără de orgine română, care a reprezentat Texas, dar ea nu a reuşit să ocupe un loc fruntaş la concursul naţional.

Joi a avut loc cea de-a 75-a ediție a concursului național Miss USA, în cadrul căruia 50 de concurente au luptat pentru titlul de cea mai frumoasă femeie din Statele Unite. În acest an, evenimentul s-a desfășurat sub tema „75 de ani de figuri emblematice” (75 Years of Icons), pentru a marca acest an aniversar istoric.

Justus Kelley, în vârstă de 31 de ani, fostă Miss Virginia USA 2026, a câștigat titlul, coroana fiindu-i înmânată de câștigătoarea de anul trecut, Audrey Eckert (24 de ani). Victoria lui Kelley este una istorică, întrucât ea va fi prima mamă care deține titlul de Miss USA, în urma modificărilor regulamentului organizației din 2023, care au eliminat limita de vârstă a concurentelor și au permis participarea mamelor.

Miss USA 2026 încasează peste 685.000 de dolari

De asemenea, Kelley va fi prima femeie căsătorită care deține titlul de Miss USA, scrie şi People.

În cele două săptămâni premergătoare concursului, cele 51 de concurente din toate cele 50 de state și din Districtul Columbia și-au petrecut timpul la Miami, pregătindu-se pentru probele preliminare, inclusiv pentru prezentarea costumelor și proba preliminară în costum de baie.

Câștigătoarea titlului de Miss USA din acest an va primi un pachet de premii în valoare de peste 685.000 de dolari, care include un salariu de 150.000 de dolari, un autoturism Range Rover, dreptul de folosință timp de un an a unui apartament de lux în Miami, acces la Westgate Vacation Home Club, o garderobă pentru concursul Miss Universe în valoare de 30.000 de dolari și multe altele.

O tânără de origine română a reprezentat Texas

Alexis Maxine Fuetsch, o tânără de origine română, a reprezentat statul Texas la Miss USA 2026, după ce a devenit prima studentă din istoria universității care câștigă titlul de Miss Texas USA. Totuşi, ea nu a reuşit să ocupe un loc fruntaş la concursul naţional.

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Studentă în ultimul an la relații publice, Alexis a descoperit concursurile de frumusețe abia la 18 ani, iar experiența a devenit pentru ea o platformă prin care să susțină drepturile copiilor cu dizabilități. În urmă cu trei luni ea a vizitat România, a fost la mănăstirile din Bucovina, pe Transfăgărășan și în București, conform imaginilor pe care le-a postat pe Instagram.

Fuetsch spune că nu s-a considerat niciodată o concurentă tipică la concursurile de frumusețe. A descoperit acest domeniu la vârsta de 18 ani, când căuta o modalitate prin care să facă mai cunoscută activitatea Children's Rehabilitation Institute TeletonUSA (CRIT), un centru nonprofit destinat copiilor cu dizabilități.

S-a înscris la Miss San Antonio Teen USA aproape întâmplător, cu doar o săptămână înainte de concurs. Spre surprinderea ei, a câștigat competiția, iar experiența a făcut-o să își dorească să continue. "Spre surprinderea mea, am ajuns să câștig și m-am molipsit. Am fost complet cucerită", a spus Fuetsch.