Primul mormânt de faraon descoperit după 100 de ani, în Egipt. Ultimul a fost cel al lui Tutankhamon. "Niciun muzeu nu are așa ceva"

Arheologii din Egipt au găsit mormântul mult căutat al faraonului Tutmes al II-lea, prima descoperire de o asemenea importanţă după cea a sarcofagului lui Tutankhamon, în 1922, scrie CBS News.

Autorităţile egiptene au anunţat marţi descoperirea mormântului faraonului Tutmes al II-lea, ultimul dintre mormintele regale dispărute din a XVIII-a dinastie egipteană, care a domnit mai bine de două secole, aproximativ între anii 1550 î.Hr. şi 1292 î.Hr.

Secretarul general al Consiliului Suprem al Antichităţilor din Egipt, Mohamed Ismail Khaled, a descris descoperirea drept una dintre cele mai importante din ultimele decenii.

