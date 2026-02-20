Primul videoclip postat vreodată pe Youtube a devenit exponat de muzeu la Victoria and Albert Museum

Primul videoclip postat vreodată pe Youtube a devenit exponat de muzeu, relatează CNN. O nouă expoziție la Victoria and Albert Museum (V&A) din Londra surprinde momentul în care s-a născut YouTube, în urmă cu mai bine de 20 de ani. Atunci, co-fondatorul platformei a postat un clip de 19 secunde cu el, la zoo.

„V&A a achiziționat o pagină web timpurie reconstruită și primul videoclip încărcat vreodată pe platformă de cofondatorul Jawed Karim”, a declarat un purtător de cuvânt al muzeului.

Reconstrucția paginii inițiale de vizionare YouTube include primul clip postat vreodată, intitulat „Me at the zoo”, în care Karim, pe atunci în vârstă de 25 de ani, apare la Grădina Zoologică din San Diego vorbind despre elefanți.

Clipul de 19 secunde a fost vizionat de 382 de milioane de ori și a primit peste 18 milioane de aprecieri de când a fost publicat pe platformă, la 23 aprilie 2005. „Lucrul grozav la tipii ăștia este că au trompe foarte, foarte, foarte lungi”, spune Karim în videoclip.

Echipa muzeului a colaborat cu echipa de experiență a utilizatorului de la YouTube și cu studioul de design interactiv oio, din Londra, pentru realizarea proiectului.