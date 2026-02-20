Antena 3 CNN Life Primul videoclip postat vreodată pe Youtube a devenit exponat de muzeu la Victoria and Albert Museum

1 minut de citit Publicat la 20:04 20 Feb 2026 Modificat la 20:04 20 Feb 2026
captură de ecran de la primul clip postat vreodată pe Youtube
Clipul de 19 secunde a fost vizionat de 382 de milioane de ori și a primit peste 18 milioane de aprecieri de când a fost publicat. Foto: Youtube.com/jawed

Primul videoclip postat vreodată pe Youtube a devenit exponat de muzeu, relatează CNN. O nouă expoziție la Victoria and Albert Museum (V&A) din Londra surprinde momentul în care s-a născut YouTube, în urmă cu mai bine de 20 de ani. Atunci, co-fondatorul platformei a postat un clip de 19 secunde cu el, la zoo. 

„V&A a achiziționat o pagină web timpurie reconstruită și primul videoclip încărcat vreodată pe platformă de cofondatorul Jawed Karim”, a declarat un purtător de cuvânt al muzeului.

Reconstrucția paginii inițiale de vizionare YouTube include primul clip postat vreodată, intitulat „Me at the zoo”, în care Karim, pe atunci în vârstă de 25 de ani, apare la Grădina Zoologică din San Diego vorbind despre elefanți.

Clipul de 19 secunde a fost vizionat de 382 de milioane de ori și a primit peste 18 milioane de aprecieri de când a fost publicat pe platformă, la 23 aprilie 2005. „Lucrul grozav la tipii ăștia este că au trompe foarte, foarte, foarte lungi”, spune Karim în videoclip.

Echipa muzeului a colaborat cu echipa de experiență a utilizatorului de la YouTube și cu studioul de design interactiv oio, din Londra, pentru realizarea proiectului.

„Echipa noastră de conservare digitală a petrecut ultimele 18 luni reconstruind designul și experiența platformei din 8 decembrie 2006, cea mai veche dată documentată online”, a adăugat purtătorul de cuvânt al V&A. 

Prima creație YouTube este expusă în galeria Design 1900–Now de la V&A South Kensington, iar procesul implicat în realizarea reconstrucției va fi prezentat într-o mini-expoziție la V&A East Storehouse din Stratford.

Neal Mohan, directorul executiv al YouTube, a declarat într-un comunicat: „Prin reconstruirea unei pagini timpurii de vizionare, nu prezentăm doar un videoclip; invităm publicul să se întoarcă în timp, la începuturile unui fenomen cultural global.”

Corinna Gardner, curator senior pentru design și digital la V&A, a adăugat: „Această imagine a YouTube din primele zile ale web 2.0 marchează un moment important în istoria internetului și a designului digital.”

YouTube continuă să fie o platformă importantă pentru artă și cultură, conținutul original realizat de muzee și galerii depășind adesea, ca performanță, serviciile de streaming.

