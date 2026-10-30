Profesorul pensionar american de 74 de ani, după 4 ani în închisorile rusești: „N-aș dori viața aia nici dușmanului meu”

Stephen Hubbard. sursa foto: Profimedia

Stephen James Hubbard, profesorul american pensionar în vârstă de 74 de ani eliberat săptămâna trecută de Rusia în urma intervenției președintelui Trump, spune că uneori și-a pierdut speranța în cei peste patru ani în care a stat închis pe baza unor acuzații fabricate, potrivit cărora ar fi fost mercenar în slujba Ucrainei. Citea din Biblia mamei sale, pe care temnicerii l-au lăsat să o păstreze. Nu vorbea rusește și abia dacă a comunicat cu cineva. O singură dată i s-a permis să-și sune unul dintre fii, pentru aproximativ un minut, scrie The New York Times.

La jumătatea lui octombrie însă, gardianul său rus a venit să-i ia măsurile pentru o haină nouă. S-a aplecat spre el și i-a șoptit la ureche un singur cuvânt în engleză: „Acasă”.

„Mi s-a spus de multe ori că voi fi eliberat”, a povestit Hubbard, descriindu-și reacția la vestea primită de la gardian. „Așa că aștept doar să văd dacă se întâmplă, și pot să cred dacă se întâmplă. Dacă nu, e în regulă”.

În primul său interviu de la eliberarea din 21 octombrie, Hubbard a refuzat să facă declarații politice despre Rusia, Ucraina sau război. Nu a vrut să vorbească despre ce a simțit când soldații ruși practic l-au răpit din casa lui din Ucraina. Nici despre felul în care a fost tratat în Rusia nu a vrut să spună prea multe, explicând că nu dorește să pună în pericol eliberarea celorlalți americani aflați încă în detenție acolo.

„Am compasiune pentru prizonierii ruși din Ucraina și pentru prizonierii ucraineni din Rusia”, a spus Hubbard. „Viața în închisoare e cumplită pentru oricine și n-aș dori-o nici dușmanului meu”.

Hubbard a vorbit din Washington, printr-un apel video, purtând o cămașă maro în carouri, cumpărată pentru el de trimisul special prezidențial pentru ostatici, și vechea lui șapcă irlandeză gri, pe care fiul său din Japonia i-o trimisese prin Departamentul de Stat.

A spus că abia așteaptă să-l întâlnească pe președintele Trump la Casa Albă, cel mai probabil vineri, și că lui îi datorează libertatea. Speră, de asemenea, că eliberarea sa va îmbunătăți relațiile dintre Rusia și America și va ajuta la întoarcerea acasă a altor americani. Cel puțin alți șapte cetățeni americani sunt încă reținuți în Rusia.

Hubbard era singurul american considerat de Departamentul de Stat al SUA ca fiind „reținut pe nedrept” în Rusia, ceea ce înseamnă că guvernul american considera false acuzațiile aduse împotriva lui. Din acest motiv, repatrierea lui devenise o prioritate.

Eliberarea l-a costat prea puțin pe președintele rus Vladimir Putin, deși Rusia nu a primit pe nimeni în schimb. Gestul i-a adus însă lui Putin bunăvoința lui Trump, care ceruse personal eliberarea lui Hubbard.

Trump, care a relaxat luna aceasta sancțiunile împotriva Rusiei, susține că doar el are relația necesară cu Putin pentru a-l convinge să pună capăt războiului declanșat de invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în urmă cu aproape cinci ani.

Trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, l-a preluat pe Hubbard cu ocazia vizitei la Sankt Petersburg, unde s-a întâlnit cu Putin pentru a discuta noi idei de încheiere a războiului. Atunci, Witkoff i-a mulțumit lui Putin pentru eliberarea lui Hubbard și l-a lăudat drept un „umanitarist”, o caracterizare criticată atât de democrați, cât și de republicani.

Witkoff a mai fost acuzat în trecut că se poartă prea servil cu Putin, lucru deosebit de iritant pentru ucraineni și aliații lor, având în vedere că Witkoff, alături de ginerele lui Trump, Jared Kushner, sunt principalii negociatori americani care lucrează la încheierea războiului.

Originar din Michigan, Hubbard a devenit un pion neașteptat în acest război.

A trăit în multe colțuri ale lumii. Ani la rând a predat engleza în Japonia, unde și-a crescut unul dintre fii. Apoi s-a mutat o vreme în Cipru, unde locuia un alt fiu.

În 2021, Hubbard s-a mutat în orașul Izium, din estul Ucrainei, pentru a fi alături de o ucraineancă pe care o cunoscuse în Cipru. Ea s-a întors în Cipru în perioada dinaintea războiului, dar Hubbard a rămas la Izium.

Abia împlinise 70 de ani când rușii au invadat, în februarie 2022, prea bătrân pentru a se înrola în vreo unitate militară ucraineană. Mesajele schimbate cu fiul său din Japonia în primele săptămâni ale războiului nu arată nicio dovadă că s-ar fi alăturat armatei ucrainene. Hubbard îi scria fiului că merge la biserică și că totul e în regulă, dar că îi e greu să găsească mâncare. Odată, spunea el, a cumpărat caviar „pentru nutriție”.

Autoritățile ruse au susținut că Hubbard a fost arestat în casa unei cunoștințe, la aproximativ cinci săptămâni după începerea războiului pe scară largă, că păzea un punct de control militar și că se înrolase într-o unitate teritorială regională pentru apărarea Ucrainei. A fost singurul american capturat în Ucraina în timpul războiului și dus în Rusia.

Hubbard nu a vrut să vorbească despre circumstanțele arestării sale.

Foști prizonieri de război ucraineni care au fost ținuți împreună cu Hubbard declaraseră pentru The New York Times că acesta a fost torturat. Ei au spus că a fost bătut, uneori înfometat și obligat să cânte imnul Rusiei.

În interviu, Hubbard a spus că unele dintre aceste afirmații sunt exagerate. A recunoscut că a fost bătut de gardienii ruși cât timp a fost prizonier de război, dar „nu grav”. A spus că primea mâncare de trei ori pe zi, dar insuficientă: doar pâine, terci și uneori pește sau carne.

„Primeam cât să trăim, dar nu ne săturam”, a adăugat el.

Hubbard a confirmat că a fost obligat să cânte imnul Rusiei.

În octombrie 2024, a fost condamnat la aproape șapte ani într-o colonie penitenciară. Spre deosebire de majoritatea celorlalți deținuți americani din Rusia, Hubbard a fost încarcerat alături de restul deținuților de drept comun. Uneori, nici Ambasada SUA, nici familia lui nu știau unde se află.

Hubbard a spus că a fost stresant să fie ținut singur, fără să poată vorbi cu nimeni și fără să înțeleagă pe deplin ce se întâmplă. A primit câteva cărți: o versiune în engleză, ușor de citit, a Noului Testament, o carte de istorie în engleză scrisă de un autor rus și un manual de engleză de clasa a VIII-a pentru elevii ruși.

„Dar era în engleză, așa că era bine”, a adăugat el.

A spus că a fost tratat mai bine după condamnare decât în perioada în care a fost prizonier de război. I s-a permis o dată să-și sune fiul din Cipru. De asemenea, putea trimite și primi mesaje de la familie prin intermediul Ambasadei SUA, cam o dată la șase luni.

Decizia lui Putin de a-l elibera unilateral pe Hubbard pare să facă parte dintr-un efort comun al administrației Trump și al liderului de la Kremlin de a arăta că eforturile lor diplomatice aduc și beneficii umanitare, în ciuda criticilor potrivit cărora Trump s-a situat în repetate rânduri de partea Rusiei și a marginalizat Ucraina.

La începutul lui octombrie, în încercarea de a reduce prețul motorinei înaintea alegerilor americane de la jumătatea mandatului, Trump a anunțat că Statele Unite vor cumpăra motorină rusească.

A suspendat, de asemenea, aplicarea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei prevăzute de o nouă lege adoptată cu sprijinul ambelor partide, iar apoi a cerut Ucrainei să-l înlocuiască pe președintele Volodimir Zelenski, inamicul lui Putin.

Ucraina a declarat că Statele Unite au întrerupt temporar schimbul de informații de intelligence, au limitat temporar versiunea militară a serviciului de internet prin satelit Starlink și au suspendat livrările de interceptoare Patriot, principala apărare a Ucrainei împotriva rachetelor balistice rusești.

Deși serviciul militar prin satelit și schimbul de informații au fost reluate, relațiile dintre Ucraina și Statele Unite, odinioară principalul său aliat, rămân tensionate.

Hubbard a spus că a aflat pentru prima dată de la gardian, pe 15 octombrie, că s-ar putea întoarce acasă. Din celula sa din colonia penitenciară IK-12 din Mordovia, regiunea din sud-vestul Rusiei cunoscută drept „ținutul închisorilor”, a fost dus cu o dubă a penitenciarului la Moscova. Acolo a fost ținut cinci zile, apoi a fost transportat la Sankt Petersburg. În tot acest timp, nu a fost sigur că va fi cu adevărat eliberat.

Hubbard a fost dus cu avionul în Texas pentru o evaluare medicală și psihologică de trei zile. S-a revăzut cu doi dintre fiii săi și a zburat în Colorado pentru a-și vizita sora, după care s-a întors la Washington împreună cu fiii lui.

„Sunt foarte fericit să-i văd pe toți”, a spus el. „Nu mă așteptam să-i mai văd vreodată”.