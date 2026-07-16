Proiectul extraordinar de locuințe construit sub autostradă. Oamenii spun că au zgomot și vibrații în case, dar au și avantaje

Podul Shuikousi din China trece direct peste mai multe blocuri cu apartamente FOTO: Profimedia Images

Podul Shuikousi, din orașul chinezesc Guiyang, este renumit pentru faptul că trece direct peste mai multe blocuri cu apartamente, creând un mediu de locuit cu adevărat neobișnuit.

Finalizat în 1997, Podul Shuikousi, cunoscut și sub numele de Pasajul Suprateran Shuikousi, a devenit rapid elementul central al unui proiect rezidențial aparte. Confruntate cu o lipsă de terenuri disponibile pentru locuințe accesibile, autoritățile din Guiyang au decis să folosească spațiul de sub pod pentru construirea mai multor blocuri de apartamente, potrivit Minute Mirror.

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Ideea de a construi chiar sub Podul Shuikousi a fost aceea de a valorifica terenul neutilizat din apropierea centrului orașului, în loc să extindă dezvoltarea urbană către periferie. Astfel, locuitorii beneficiau de acces facil la centrul orașului. Totuși, exista un compromis evident: cele peste zece blocuri ridicate până aproape de pod urmau să fie afectate de zgomotul traficului și de vibrațiile produse de vehicule.

La doi ani după finalizarea podului, au fost construite aproximativ zece clădiri rezidențiale destinate locuințelor cu chirie redusă și proiectelor de relocare a populației. Ulterior, pe măsură ce terenurile libere de sub pasaj au fost ocupate, au fost adăugate și alte clădiri.

Așa cum era de așteptat, zgomotul permanent al traficului și vibrațiile provocate de vehiculele care treceau deasupra au devenit o prezență cotidiană în viața miilor de oameni care locuiesc în acest complex rezidențial neobișnuit. Cu toate acestea, puțini dintre ei s-au plâns. Avantajele depășeau cu mult dezavantajele, astfel că locuitorii s-au adaptat și au ajuns să considere zgomotul și trepidațiile parte din farmecul locuinței lor unice.

Pentru a îmbunătăți condițiile de trai, autoritățile au interzis, în cele din urmă, accesul camioanelor grele pe pod, măsură care a redus într-o anumită măsură zgomotul și vibrațiile. Chiar și așa, zona nu este nici pe departe cea mai liniștită sau cea mai confortabilă din Guiyang, iar locuitorii nu pot face prea multe pentru a împiedica praful de pe carosabil să pătrundă în locuințe. Totuși, chiria este accesibilă, iar apropierea de centrul orașului reprezintă un avantaj important.

Astăzi, comunitatea de sub Podul Shuikousi este considerată un exemplu inovator de gestionare a densității urbane într-un oraș cu peste patru milioane de locuitori, unde terenurile disponibile pentru construcții sunt extrem de limitate.