Puțini români știu asta: ce conține ananasul care este vândut în supermarketurile din România

1. E benefic pentru digestie – Ananasul calmează ”căptușeala” stomacului și a intestinelor. Are proprietatea de a dizolva proteinele, datorită unei enzime numită bromelaină. De asemenea, ananasul este de ajutor și în cazul infecțiilor din tractul intestinal.

2.Combate simtpomele de răceală și inflamarea sinusurilor – Potrivit specialiștilor, sunt suficiente două rondele de ananas pentru a aduce în corp 50% din cantitatea de vitamina necesară într-o zi. Acest fapt se traduce printr-o stare foarte bună a sistemului imunitar. Aceeași enzimă-minune, bromelaina, reduce cantitatea de mucus din gât și din nas și calmează tusea. De asemenea, cei care suferă de diverse alergii și au sinsurile inflamate pot reduce simptomele supărăroare dacă introduc ananansul în meniul zilnic.

3. Dispar grețurile de dimineață – Datorită vitaminii B6 și a numeroaselor minerale pe care le conține, ananasul face grețurile graviduțelor să dispară ca prin minune.

4. Reduce riscul de formare a cheagurilor de sânge – Bromelaina din ananas blochează coagularea excesivă a sângelui. Dacă zbori cu avionul destul de des sau dacă ai în familie rude cu probleme de coagulare, trebuie să mănânci des ananas.

5. Sănăte orală fără egal – Vitamina C din ananas previne formarea tartrului pe dinți. Potrivit studiilor, cei care au deficiență de vitamina C în organism suferă de afecțiuni ale gingiilor și au dinții mai pătați.

6. Ananasul, partener ideal în slăbit – Deși este dulce, ananasul are de fapt puține calorii. O jumătate de cană de ananas are doar 58 de calorii. Pentru că are un conținut mare de fibre și de apă te hidratează și îți mai taie pofta de dulce pe care o simți adesea fix când îți propui să slăbești.

7. Îmbunătățește aspectul tenului – Vitamina C este vitală pentru repararea tenului și menține elasticitatea pielii. Ananasul conține numeroși antioxidanți care combat radicalii liberi din corp. Pielea își va păstra aspectul tânăr mai multă vreme.

8. Previne hipertensiunea arterială - Consumul regulat de ananas duce la scăderea riscului de a suferi de hipertensiune arterială. Ananasul e bogat în potasiu și scade cantitatea de sare din organism.

9. Ajută la menținerea vederii perfecte - Ananasul conține și multă vitamina A care este esențială pe măsură ce avansăm în vârstă.S-a dovedit clinic că vitamina A ne protejează de degenerarea maculară și ne păstrează vederea la cote optime. Consumând ananas în fiecare zi, scădem riscul de a dezvolta degenerare maculară cu 36%.

Potrivit unui studiu, ananasul e pe locul doi ca popularitate în rândul fructelor, după banane.

