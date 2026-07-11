„Răcește camera în 90 de secunde”. Mii de oameni se lasă păcăliți de aparatele de aer condiționat portabile false de pe internet

3 minute de citit Publicat la 07:00 11 Iul 2026 Modificat la 07:00 11 Iul 2026

Unul din aparatele care promit rezultate excelente, dar care, în realitate, nu funcționează FOTO: captură video YouTube/ Proper DIY

În timp ce regiuni vaste din Europa de confruntă cu temperaturi caniculare, pe internet au început să apară reclame la aparate portabile de aer condiționat despre care se spune că au fost „proiectate de foști ingineri NASA” și că pot „răci o cameră în 90 de secunde”.

Reclamele au prins foarte bine în Marea Britanie, unde, până acum, s-au înregistrat recorduri de temperaturi, iar weekend-ul acesta este așteptat un nou val de caniculă, potrivit BBC.

Reclamele au apărut pe platforme precum Facebook și YouTube, însă Advertising Standards Authority (ASA) din Marea Britanie a avertizat că aceste produse sunt adesea „prea bune ca să fie adevărate”.

YouTuberul Stuart Matthews, care a cumpărat mai multe astfel de dispozitive pentru a le testa pe canalul său Proper DIY, a declarat pentru BBC că, deși a plătit 70 de lire sterline (82 de euro) pentru unul dintre aparate, acesta s-a dovedit a fi „un ventilator mic și simplu, care valorează doar câteva lire”.

BBC a solicitat un punct de vedere din partea Meta și YouTube.

ASA a declarat pentru BBC că unele dintre reclamele pe care le-a observat online în ultimele săptămâni conțineau afirmații exagerate, inclusiv că un dispozitiv de mici dimensiuni poate răci întreaga locuință în doar câteva minute sau că folosește foarte puțină energie electrică.

De asemenea, autoritatea a precizat că reclamele includeau frecvent recenzii false ale clienților, care descriau scăderi spectaculoase ale temperaturii sau performanțe excepționale.

Reclamele îi direcționează pe cumpărători către site-uri care vând aceste dispozitive, de obicei la prețuri cuprinse între 70 și 120 de lire sterline.

Multe dintre reclame păreau, de asemenea, generate cu ajutorul inteligenței artificiale, folosind imagini cu serpentine din cupru și carcase metalice pentru a face produsele să pară mai sofisticate.

ASA a precizat că există mai multe indicii prin care consumatorii pot identifica dacă o reclamă la un aparat portabil de aer condiționat este probabil înșelătoare.

Potrivit autorității, oamenii ar trebui să fie sceptici în fața următoarelor aspecte:

Promisiuni care par prea bune ca să fie adevărate, cum ar fi afirmațiile că un dispozitiv mic poate răci încăperi foarte mari

Povești spectaculoase despre „invenții secrete” sau „descoperiri revoluționare în industrie”

Greșeli de gramatică, de ortografie și o identitate vizuală neuniformă a brandului

Recenzii ale clienților care descriu rezultate spectaculoase sau care par prea bune pentru a fi autentice.

Autoritatea de supraveghere le recomandă consumatorilor care au îndoieli să cerceteze comerciantul și să verifice dacă acesta oferă date reale de contact și o adresă fizică a companiei.

De asemenea, cumpărătorii ar trebui să caute recenzii independente, în loc să se bazeze exclusiv pe mărturiile publicate pe site-ul vânzătorului.

ASA a adăugat că orice persoană care consideră o reclamă la un aparat de aer condiționat înșelătoare o poate raporta prin intermediul site-ului instituției.

O analiză mai atentă

Matthews a spus că a cumpărat mai multe dintre aceste dispozitive pentru a verifica dacă funcționează așa cum promit reclamele.

Inginer constructor de profesie, creatorul de conținut a declarat că, în loc să cumpere un aparat capabil să reducă rapid temperatura din cameră, s-a ales cu niște „componente ieftine”, realizate pe baza unei „științe defectuoase”.

Una dintre reclame descria produsul drept „o unitate de aer condiționat proiectată prin inginerie inversă”, echipată cu „un cartuș de răcire cu lichid comprimat”.

Matthews a explicat că, în realitate, dispozitivul conținea „o serie de lamele din carton care se udă pe măsură ce aerul trece prin ele”.

Așa-numitele „swamp coolers” (răcitoare evaporative), adică aparate care răcesc aerul prin evaporarea apei, funcționează destul de bine în climatele calde și uscate. Însă ele cresc și nivelul de umiditate, ceea ce le face mult mai puțin eficiente în zonele umede.

Acestea nu sunt, de fapt, aparate de aer condiționat convenționale, care funcționează prin evacuarea căldurii din încăpere cu ajutorul unui furtun de evacuare sau al unei unități exterioare.

„Îmi pare sincer rău pentru oamenii care au fost păcăliți să cumpere astfel de prostii”, a spus Matthews.

ASA a declarat că monitorizează site-urile pentru a identifica astfel de reclame și emite notificări de conformare prin care „le cere advertiserilor să își corecteze reclamele”. De asemenea, autoritatea interzice reclamele despre care constată că încalcă regulile sale.

Deși instituția reglementează reclamele plătite de pe platforme precum YouTube și Facebook, ea nu are competența de a aplica amenzi.