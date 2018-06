Reduceri eMAG electrocasnice. Care sunt produsele pe care nu trebuie să le ratezi

Cel mai mare magazin online din România, eMAG.ro, are oferte la mai multe categorii de produse. Iată care sunt dintre cele mai atractive reduceri eMAG electrocasnice de astăzi:

Combina frigorifica Whirlpool BSNF 8451 OX AQUA, 312 l, Clasa A+, 6th Sense Fresh Control, Full No Frost, Dozator apa, H 188.5 cm, Inox.

Combina frigorifica Arctic AK60365NFMT+, 316 l, Clasa A+, H 185.3, No Frost, Argintiu. Ofera un consum optim de energie electrica si o economie de 24% comparativ cu produsele similare din clasa A. Te bucuri de functiile combinei tale frigorifice cu un consum redus de energie.

Reduceri eMAG electrocasnice. Oferte mașini de spălat

Masina de spalat rufe Beko WTV 8734 XS0, 8 kg, 1400 RPM, Clasa A+++. Achizitioneaza oricare din masinile de spalat vase sau masinile de spalat rufe Beko cu motor ProSmart Inverter, inregistreaza produsul si vei beneficia de 10 ani garantie extinsa pentru motor.

Masina de spalat rufe Bosch WAW32640EU, 9 Kg, 1600 RPM, Clasa A+++. Extrem de eficienta energetic, silentioasa si cu o durata lunga de viata. Program pentru curatarea si intretinerea tamburului.

Reduceri eMAG electrocasnice. Oferte roboți de bucătărie

Robot de bucatarie Bosch MUM54251, 900 W, bol 3.9 l, blender 1.25 l, 7 viteze, Alb. Motor foarte puternic (900 W) ideal chiar si pentru aluaturi tari si procesare rapida. MultiMotion Drive: pentru rezultate perfecte in amestecarea ingredientelor, datorita sistemul dinamic de mixare 3D.

Robot de bucatarie Bosch MCM3100W, 800 W, bol 2.3 l, 2 viteze. Accesoriile pot fi depozitate in vas, fiind astfel la indemana. Datorita marcajelor inteligente, accesoriile pot fi montate rapid.

Reduceri eMAG electrocasnice. Oferte espressoare

Espressor manual DeLonghi EC221.B, Dispozitiv spumare, Sistem cappuccino, 15 Bar, 1 l, Oprire automata, Negru/Gri.

Espressor automat Philips HD8827/09, 1850W, Sistem spumare lapte, Rasnite ceramice, Boiler incalzire rapida, 15 bar, 1.8 l, Negru.

Reduceri eMAG electrocasnice. Oferte aspiratoare

Aspirator vertical Dirt Devil Joker 12V M695, 100W, 0.5l, Single Cyclonic, Autonomie 17 min, Alb. Dirt Devil a fost fondat acum 100 de ani, iar de-a lungul timpul a devenit un brand efervescent si contemporan de ingrijire a podelei ales de milioane de consumatorii din intreaga lume. Brandul face parte din grupul TTI, producatorul numarul unu in Statele Unite in ceea ce priveste produsele de ingrijire a locuintei.

Aspirator cu sac Dirt Devil Rebel 74HE, 700 W, 2 L, Filtru Hepa, 3 accesorii, Alb. Aparatele de curatare Dirt Devil sunt accesibile, performante, cu un finisaj elegant si beneficiaza de tehnologii de top pentru o curatenie eficienta. De la aspiratoare si spalarea covoarelor, la curatarea cu aburi, solutiile Dirt Devil sunt perfecte pentru uz casnic.

Reduceri eMAG electrocasnice. Oferte cuptoare și plite încorporabile

Cuptor incorporabil Whirlpool New Premium AKP 237/IX/05 , Clasa A, 53 L, Display, Convectie, timer, inox. Cuptoarele multifunctionale Whirlpool ofera flexibilitatea unor metode de gatire extrem de variate, care pot fi utilizate pentru a gati perfect o gama cat mai larga de retete. Principalele functii de gatire sunt detaliate mai jos, iar simbolurile asociate acestora va vor ajuta sa va orientati in momentul in care veti analiza paginile dedicate fiecarui produs in parte.

Cuptor incorporabil Whirlpool AKZ 6230 NB, Electric, Autocuratare catalitica, 6th Sense, 65 l, Clasa A+, Design Absolute, Negru. AL SASELEA SIMT monitorizeaza energia absorbita de alimente (carne, peste si legume) si determina temperatura si timpul de preparare necesare. L SASELEA SIMT monitorizeaza schimbarile, precum pierderea caldurii din cauza deschiderii usii cuptorului, si adapteaza temperatura si timpul de preparare in mod adecvat. Conditiile optime sunt restabilite incredibil de repede.

Plita incorporabila Whirlpool AKM 528 NA, Gaz, 4 Arzatoare, Aprindere electrica, Negru.

Plita incorporabila Whirlpool GOS 6415 NB, Gaz, 4 arzatoare, Cristal, Aprindere electrica, Gratare din fonta, Negru.