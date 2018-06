Reduceri eMAG electrocasnice. Cele 10 produse pe care să le urmărești

Cel mai mare magazin online din România, eMAG.ro, are oferte la mai multe categorii de produse. Iată care sunt dintre cele mai atractive reduceri eMAG electrocasnice de astăzi:

Robot bucatarie Star-Light SMM-1200BMG, 1200 W, Bol 5.5 l inox, 6 Viteze, Functie Pulse, Masina tocat carne, Blender vas sticla 1.5 l, Argintiu/Rosu. Stand mixerul Star-Light SMM-1200BMG reprezinta combinatia ideala intre o masina de tocat carne, un blender si un mixer de bucatarie. Eficient si usor de utilizat acesta poate indeplini sarcinile mai multor aparate: prepara sucuri de fructe si legume, carne tocata, fulgii de gheata, albusul de ou, aluatul pentru cozonaci si nu numai. Conceput special pentru nevoile tale, avantajele stand mixer-ului Star-Light te vor incanta inca de la prima utilizare. Lista de reduceri eMAG roboți de bucătărie o găsiți - AICI.

Robot bucatarie Star-Light FPE-2411SS, 1100 W, bol 2.4 l, Variator viteza cu led, Blender 1.5 l, Storcator fructe, Discuri inox, Storcator citrice. Multifunctional, echipat cu tot ce ii trebuie robotul de bucatarie FPE-2411SS de la Star-Light iti preia o mare parte din activitatile de preparare a retetelor preferate, minimalizandu-ti astfel efortul depus. Acesta poate fi folosit atat ca blender, storcator de fructe si legume, rasnita, tocator de carne cat si pentru felierea sau maruntirea diverselor alimente. Lista de reduceri eMAG roboți de bucătărie o găsiți - AICI.

Espressor Krups Nescafe Dolce Gusto Piccolo KP1006, 0.6 l,1500W, 15 Bar, Capsule, Rosu. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG espressoare și cafetiere găsiți - AICI.

Reduceri eMAG electrocasnice. Oferte combine frigorifice

Combina frigorifica Beko RCNE520E20DZM, 450 l, Clasa A+, NeoFrost, H 192, Marble. Compartimentul special EverFresh+ a fost proiectat pentru pastrarea prospetimii legumelor si verdeturilor pana la 30 de zile. Acesta regleaza nivelul umiditatii la interior, prin designul constructiv al sertarului si prin intermediul curentilor de aer, fapt ce reduce considerabil efectul de ofilire a verdeturilor si legumelor si prelungeste durata de conservare, de pana la 3 ori mai mult fata de frigiderele obisnuite. Mai multe detalii și alte oferte și reduceri eMAG combine frigorifice găsiți AICI.

Combina frigorifica Hotpoint XH8 T2I W, Full No Frost, 340 l, Clasa A++, H 189 cm, Alb. Hotpoint introduce noua gama de combine frigorifice pentru a prelungi calitatea alimentelor ca in prima zi. O serie de tehnologii sofisticate ce permit personalizarea spatiului intern în functie de utilizarea specifica si modul de pastrare al alimentelor. Mai multe detalii și alte oferte și reduceri eMAG combine frigorifice găsiți AICI.

Reduceri eMAG electrocasnice. Oferte mașini de spălat

Masina de spalat rufe Samsung Eco Bubble AddWash WW70K5210WW/LE, 1200 RPM, 7 kg, Clasa A+++, Alb. Cu o singura atingere de buton, tehnologia Bubble Soak inlatura o varietate de pete dificile. Hainele sunt inmuiate bine in bule, astfel ca petele sunt inlaturate in mod eficient. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG mașini de spălat găsiți AICI.

Masina de spalat rufe Arctic EF7100A+, 7 kg, 1000 rpm, Clasa A+, Alb. Sistemul distribuie uniform rufele in interiorul tamburului (recipientul in care sunt spalate rufele), diminuand vibratiile si zgomotul produs in timpul stoarcerii, pentru o functionare mai silentioasa. Poti folosi masina de spalat Arctic in orice moment al zilei. Speli eficient si cu minim de zgomot. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG mașini de spălat găsițiAICI.

Reduceri eMAG electrocasnice. Oferte aspiratoare

Aspirator cu sac Philips Performer Compact FC8371/09, 3 l, Tub telescopic, 750 W, Negru/Albastru. Capul de aspirare TriActive aplica 3 actiuni de curatare dintr-o singura miscare: 1) Deschide usor covorul cu talpa sa cu design special pentru a indeparta praful in profunzime; 2) Aspira cu usurinta obiecte mari prin orificiul mare din fata; 3) Matura bine praful si mizeria de pe langa mobila si pereti cu cele doua perii laterale. Mai multe reduceri eMAG aspiratoare găsiți - AICI.

Aspirator Philips Performer Active FC8575/09, AirflowMax, TriActive. Tehnologia unica AirflowMax mentine puterea de aspirare ridicata pentru mai mult timp, pentru a utiliza sacul pana la maxim. Mai multe reduceri eMAG aspiratoare găsiți - AICI.

Reduceri eMAG electrocasnice. Oferte cuptoare și plite încorporabile

Cuptor incorporabil Arctic AROIC21100H, Electric, Sistem hidrolitic, 67 l, Clasa A, Inox. Un cuptor incorporabil electric, din inox, cu timer mecanic si sistem de curatare hidrolitic Aqua Drop Clean, ce permite o curatare usoara si rapida. Cele 4 functii de gatire il transforma intr-un aliat de incredere in bucatarie pentru cei ce doresc sa incerce zilnic ceva nou. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG cuptoare încorporabile găsiți - AICI.

Cuptor incorporabil Whirlpool AKP 745 NB, Clasa A, Multifunctional, 8 functii, Grill, Decongelare, Negru. Datorita tehnologiei SmartClean poti curata cavitatea cuptorului economisind timp, energie si protejand mediul inconjurator. In doar 30 minute vei beneficia de cel mai curat cuptor avut vreodata. In plus, nu este nevoie utilizarea unui detergent agresiv. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG cuptoare încorporabile găsiți - AICI.

Plita incorporabila Hansa BHGW63111035, Gaz, 4 Arzatoare, Aprindere electrica, Sticla alba. Aceasta este o functie speciala care extinde gama de optiuni din bucatarie. Arzatorul WOK special este un arzator de putere mare, cu flacara tripla, fiind perfect pentru prepararea in vase mari si wok-uri. Întreaga listă de reduceri eMAG plite găsiți - AICI.

Plita incorporabila mixta Electrolux EGD6576NOK, 2 zone gaz / 2 zone inductie, Aprindere Electrica, Negru. Sunt doua motive pentru care suprafata acestei plite cu inductie poate fi intotdeauna curatata perfect prin stergere. In primul rand, suprafata ceramica este perfect neteda. Iar in al doilea rand, suprafata nu devine niciodata cu adevarat fierbinte, datorita tehnologiei profesionale cu inductie. Stropii si petele nu se intaresc, iar pentru curatare este necesara simpla ei stergere. Alte detalii și ofertă completă găsiți - AICI.