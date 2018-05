Reduceri televizoare eMAG. Cele mai bune oferte la cele cu diagonală mare

Magazinul online eMAG anunță oferte foarte avantajoase la mai multe categorii de electronice și electrocasnice. Iată care sunt cele mai avantajoase reduceri eMAG televizoare:

Televizor OLED Smart LG, 164 cm, OLED65B6J, 4K Ultra HD.

Televizor LED Smart Panasonic, 123 cm, TX-49EX600E, 4K Ultra HD. Culori realiste si exacte prin procesare imbunatatita a imaginii. Tehnologia 4K HDR are la baza know-how-ul Panasonic privind calitatea imaginii pentru redarea de imagini frumoase, realiste si exacte.

Televizor LED Smart Philips, 139 cm,55PUS6162/12, 4K Ultra HD. Televizorul Ultra HD are o rezolutie de patru ori mai mare decat cea a unui televizor Full HD obisnuit. Cu peste 8 milioane de pixeli si tehnologia unica de upscaling Ultra Resolution, vei experimenta cea mai buna calitate a imaginii. Cu cat calitatea continutului original este mai ridicata, cu atat imaginile vor fi mai bune si rezolutia imbunatatita.

Televizor QLED Smart Samsung, 163 cm, 65Q9F, 4K Ultra HD. Tehnologia Quantum Dot ofera culori perfecte, folosind un aliaj inovator. O experienta vizuala de neuitat. Q9F ofera o experienta de vizionare superba cu mai multa profunzime si contraste mai indraznete. Indiferent de momentul zilei, ramai fermecat de intensitatea fiecarei scene, in orice mediu.

Televizor LED Smart LG, 164 cm, 65UH661V, 4K Ultra HD. Unul dintre secretele din spatele performantei high-definition ale televizoarelor LG este panoul TV special realizat. IPS 4K ofera culori naturale din orice unghi la o rezolutie de 4 ori mai mare decat Full HD.

Televizor LED Smart Samsung, 100 cm, 40MU6102, 4K Ultra HD. Experimenteaza detalii vii cu rezolutia de 4 ori mai mare decat a unui televizor HD. Tot ceea ce privesti va arata mai bine datorita culorilor si luminozitatii realiste. Obtine experienta unei culori naturale cu PurColor. Lasa-te cuprins de ce poate oferi televizorul si vei privi toate culorile naturii in detalii precise.

Televizor Smart Android LED Sony Bravia, 189.3 cm, 75XE8596, 4K Ultra HD. Pentru cea mai buna calitate a imaginii, acest televizor combina stralucirea claritatii 4K cu luminozitatea, culorile si detaliile intervalului dinamic ridicat (HDR).

Televizor LED Smart Samsung, 197 cm, 78KU6502, ULTRA HD 4K, Ecran Curbat. Cu HDR Pro, va puteti bucura de detalii nemaivazute pana acum in cele mai luminoase parti ale ecranului TV, in timp ce urmariti continut HDR. O experienta ca de cinematograf, cu adevarat HDR, disponibila in sfarsit chiar in sufragerie. Tehnologia Active Crystal Colour optimizeaza tehnologia de iluminare cu LED-uri adaugand o sursa de lumina suplimentara. Acest lucru ofera o puritate mai mare a luminii albe, ceea ce are ca rezultat o gama mai larga de culori si o mai mare naturalete. Reduce chiar si consumul de energie.

Televizor LED Smart Sharp, 139 cm, LC-55XUF8772ES, 4K Ultra HD.

Televizor LED Smart Samsung, 108 cm, 43MU6172, 4K Ultra HD. Priveste imagini in detalii realiste. Vei avea parte de o adevarata experienta HDR cu luminozitate impresionanta si umbre pline de detalii. UHD Dimming imparte ecranul in portiuni separate pentru a optimiza culoarea, claritatea si nivelurile de negru profund si alb imaculat pentru contrastul perfect.