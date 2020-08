Rețeta de înghețată a lui Chef Adrian Hădean. E absolut delicioasă și 100% naturală!

“Ca orice părinte, am deseori dificultăți în a convinge copiii să mănânce alimente recomandate de medic. Către toate mamele care citesc asta, cred că sunteți familiare cu lupta cu morcovii sau broccoli. Eu am cu afinele. În ciuda faptului că sunt delicioase, copiii nu sunt de aceeași părere, așa că cea mai bună variantă pentru copii este, fără îndoială, înghețata”, a mărturisit Adi Hădean pe blogul său.

De ce ingrediente ai nevoie pentru o înghețata lui Chef Adi Hădean

• 500 g de afine

• o lămâie

• zahăr după gust (5-6 linguri)

• mentă frunze

• 1l de smântână pentru frișcă

• 100 g de mascarpone"

Cum se prepară înghețata lui Chef Adi Hădean

Din aceste cantități ies aproximativ 7-8 porții mari de inghețată. Am pus la fiert afinele cu lămâia tăiată felii, cu zahărul și cu menta.

Am dat amestecul prin sită pentru a scăpa de pielițele afinelor și am obținut un sirop de o culoare superbă. Doar pe acesta l-am folosit. Cât s-a răcit, am mixat branza mascarpone pentru 2 minute. Am amestecat siropul de afine cu mascarpone bătut și cu smântâna pentru frișcă (nebătută, lichidă) și am obținut o înghețată mult mai cremoasă decât mă așteptam.

M-am jucat puțin cu proporțiile sirop de afine/smântâna pentru a obține doua culori și feluri de înghețată. Una cu mai multe afine și una cu mai puține. Ambele grozave si tare iubite de copii si de adulți. Am ținut-o la congelator câteva ore, până a devenit cremoasă, nu prea solidă. Copiii iubesc înghețata cremoasă", a mai precizat celebrul chef.