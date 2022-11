Ronaldo face destăinuiri despre moartea tragică a băiețelului său: "Cenușa lui este aici, în casă"

Ronaldo și-a pierdut băiețelul la scurt timp după naștere, în luna aprilie, iar acum a vorbit deschis despre modul în care tragicul eveniment i-a afectat pe el și pe soția sa, Georgina Rodriguez, în cadrul unui interviu controversat acordat Piers Morgan, din care au fost publicate noi fragmente.

Sursa foto: Hepta

Ronaldo a fost întrebat de Morgan cum l-a afectat moartea tragică a fiului său la scurt timp după nașterea acestuia, în aprilie, jucătorul luându-și o perioadă de pauză de la Manchester United.

El a fost susținut în acel moment de comunitatea fotbalistică, fanii lui Liverpool cântând "You'll Never Walk Alone" în minutul 7 al meciului cu United.

Chiar și în ciuda faptului că comunitatea fotbalistică a arătat acest sprijin, Ronaldo a recunoscut că a fost „cel mai rău moment din viața sa" de la moartea tatălui său. Și a dezvăluit că unul dintre lucrurile care l-au durut cel mai mult a fost faptul că nu a știut de ce și-au pierdut fiul.

"Piers, probabil cele mai rele momente pe care le-am trecut prin viața mea, de când a murit tatăl meu, știți, când ai un copil de la care te aștepți ca totul să fie normal și ai această problemă, este, este greu, știți, ca ființă umană ce sunt", a spus Ronaldo în inteviu, citat de The Mirror.

"Georgina, am avut momente destul de dificile pentru că nu înțelegem de ce ni s-a întâmplat. A fost dificil să fiu sincer, a fost foarte, foarte dificil să înțelegem ce se întâmplă, în acea în acea perioadă a vieții noastre.

După cum știți, fotbalul continuă, atât de repede, multe competiții, fotbalul nu se oprește. Am avut multe, multe competiții. Și a trece prin în acel moment a fost probabil cel mai dificil moment pe care l-am avut în viața mea. Eu și familia mea, în special Gio [Georgina Rodriguez], a fost greu."

"Cenușa lui este cu mine, ca și cea a tatălui meu. Este aici, în casă"

"Este o situație atât de dificilă, în care plângi pierderea teribilă a băiețelului tău. Dar, de asemenea, sărbătorești nașterea frumoasei tale fiice", a replicat Morgan.

Ronaldo a adăugat: "Este o nebunie. Am încercat să explic uneori familiei mele și chiar prietenilor mei apropiați. Le spun că nu am simțit niciodată să fiu fericit și trist în același moment. Nu am simțit niciodată. Este greu de explicat".

"Este atât de dificil. Este, nu știi dacă plângi sau nu știi dacă zâmbești. Pentru că este ceva la care nu știi cum să reacționezi. Nu știi ce să faci, ca să fiu sincer."

Ronaldo, care este un catolic devotat, a adăugat: "Cenușa lui este cu mine, ca și cea a tatălui meu, este aici, în casă. Este un lucru pe care vreau să îl păstrez pentru tot restul vieții mele și să nu îl arunc în ocean sau în mare. O păstrez cu mine. Sunt lângă tatăl meu. Am o bisericuță la parter, o capelă, și acolo îi țin pe tata și pe fiul meu."