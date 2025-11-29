S-a deschis cel mai așteptat târg de Crăciun din București: Crăciunul Nordului

1 minut de citit Publicat la 16:36 29 Noi 2025 Modificat la 16:36 29 Noi 2025

Târgul Crăciunul Nordului rămâne deschis până pe 4 ianuarie. Foto: captură Antena 3 CNN

A început cel mai așteptat Târg de Crăciun din București, „Crăciunul Nordului”, care și-a deschis porțile la Romexpo și promite să aducă o atmosferă magică pentru toți vizitatorii. Întreg spațiul se transformă într-un sat de iarnă modern, cu luminițe, brazi, ateliere și atracții pentru copii și adulți. Muzica live, colindele și preparatele tradiționale completează experiența și transformă fiecare vizită într-o amintire de neuitat.

Crăciunul Nordului a transformat zona Romexpo într-un loc parcă desprins din basme, unde fiecare colț spune câte o poveste de iarnă.



„Povestea din spatele Crăciunul Nordului este următoarea: acum trei ani de zile am avut această idee, ne bucurăm foarte tare că anul acesta, pentru prima dată, Crăciunul Nordului se întâmplă la Romexpo”, a spus Marius Chină, organizatorul târgului.

21 de concerte vor avea loc la Crăciunul Nordului, iar accesul este gratuit.

„Este totul absolut superb și sunt bucuros de tot ce se întâmplă. Sărbătorile la Crăciunul Nordului vor fi de poveste. Parcă privim sărbătorile cu altă energie, când lucrurile decurg așa cum ne dorim”, a spus și cântărețul Valentin Sanfira.



Vizitatorii vor fi întâmpinați de animatori costumați tematic, care aduc zâmbete și voie bună copiilor, iar târgul completează atmosfera cu numeroase atracții pentru toate vârstele.



„Patinoar acoperit, parc de distracții, roată panoramică, atelierul spiridușilor, căsuța lui Moș Crăciun, mai avem muzeul de ciocolată, multe preparate tradiționale, vin fiert, voie bună și fericire”, a spus Marius Chină, organizatorul târgului.

Bucureștenii care l-au vizitat până acum sunt încântați:

„Minunat, minunat, e foarte frumos.”

„E super tare.”

„Mi se pare foarte cool.”



În cadrul târgului, vizitatorii se pot bucura de preparate tradiționale, vin fiert și cadouri unicat. Cu ce se laudă comercianții:

„Îi așteptăm cu niște gogoși foarte delicioase.”

„Avem un vin foarte bun cald, avem ceaiuri, ciocolată caldă.”



„Noi spunem că avem cel mai fain cadou de Crăciun pe care poți să-l faci este acest kit, Infinity Bracelet, pe care poți să îl faci cu persoana dragă. Sunt două brățări din argint pe care puteți să vi le puneți cu persoana dragă.”



Târgul Crăciunul Nordului rămâne deschis până pe 4 ianuarie.

