Mâncarea europeană de vară cu cele mai puține calorii. Românii o au mereu în meniu!

GolfSupport.com a folosit o bază de date internă de 12.000 de feluri de mâncare din Taste Atlas pentru a afla primele 50 din cele mai populare feluri de mâncare din Europa. Selecția a privit salatele din primele 20 de țări europene cu cel mai mare PIB (2020). Valoarea nutrițională din fiecare fel de mâncare a fost, de asemenea, colectată prin RecipeDB.

Salata de roșii, o salată simplă, tradiţional românească, este felul european de mâncare cu mai puține calorii (36), dar și cu doar 0,3 g de grăsimi, 1,7 g de proteine și 7,3 g de carbohidrați.

După salata de roșii vine salata greecească Horta (53,8 calorii), cu doar 2 g de grăsimi, 3,5 g de proteine și 8,5 g de carbohidrați. Pe locul trei se află salata de orez spaniolă, Ensalada Sevillana; cu 57 de calorii pe porție, cu 2g grăsimi, 3g proteine și 8g carbohidrați, urmată de Surówka Z Buraków (salată de sfeclă) din Polonia și de Poland Okurkový salát (salată de castraveți) din Cehia.

Salatele europene cu cele mai multe calorii

Huzarensalade, o salată olandeză de cartofi, este salata cu cele mai multe calorii, avînd și cel mai mare conținut de grăsime (52,2 g). Nu prea în urmă este Salata Panzanella, formată în principal din pâine, cu 491,2 calorii (7,4 g de grăsimi și 5,3 g de carbohidrați). De asemenea, conține 94,5 g de proteine. Pe locul trei, Insalata di riso contine 484 de calorii pe porție, acest fel de orez are 31,6 g de grăsimi, 30,4 g de proteine și 21,9 g de carbohidrați.

Salatele grecești au doar 123,5 calorii pe porție, rezultand in cel mai scăzut conținut caloric din toate felurile de mâncare din acest studiu. Mâncarea grecească are un conținut mediu scăzut de grăsimi (7,2 g), proteine (3,5 g) și de carbohidrați (13,5 g).

Norvegia este pe locul al doilea, la doar 8,7 calorii distanță față de primul loc, cu o medie de 132,2 calorii pe fel de mâncare, iar pe locul al treilea este Polonia, cu o medie de 136,1 calorii și se situează la nivelul mediu inferior pentru toate celelalte conținuturi nutriționale; grăsimi (7,7 g), proteine (4,3 g), carbohidrați (14,1 g).

Cu un singur fel de mâncare în top 50 (Huzarensalade), Olanda are cel mai mare conținut mediu de calorii - 547. Salatele olandeze au, de asemenea, cel mai ridicat conținut mediu de grăsimi, cu 52,2 g.

Italia, pe primul loc la conţinutul de proteine

Italia este pe locul doi, cu mâncărurile sale care conțin în medie 408 de calorii. De asemenea, ocupă primul loc pentru cel mai mare conținut mediu de proteine, la 45,1 g pe fel de mâncare!

Cu o medie de 385 de calorii pe fel de mâncare, Portugalia ocupă locul al treilea loc pentru cel mai mare conținut de calorii. De asemenea, se clasează cel mai ridicat pentru conținutul mediu de carbohidrați, 64,3g. Cu toate acestea, felurile de mâncare portugheze sunt unele dintre cele mai scăzute medii pentru conținutul de grăsime, la doar 6,1 g.

