70% dintre chinezi respectă un sfat medical vechi de 2.000 de ani și dorm zilnic la prânz

Beneficiile siestei apar în cel mai vechi text medicinal din China - Huangdi Neijing sau „Canonul intern al Împăratului Galben”. Foto: Getty Images

În ciuda unui ritm de muncă stresant, 70% dintre chinezi dorm zilnic la prânz. Ei urmează un sfat medical dintr-un text vechi de 2.000 de ani, potrivit căruia perioadele de odihnă din timpul nopților și zilelor poate întări conexiunea inimii cu energia yang, potrivit South China Morning Post.

Un studiu realizat de Societate de Cercetare a Somnului din China a scos la iveală că 72% dintre chinezi dorm la prânz cel puțin o jumătate de oră.

Beneficiile siestei apar în cel mai vechi text medicinal din China - Huangdi Neijing sau „Canonul intern al Împăratului Galben”, despre care se crede că a fost scris în urmă cu aproximativ 2.000 de ani.

Cele mai bune ore pentru un somn odihnitor

În acest text antic recomandă somnul în timpul „orei Zi”, care este între orele 23.00 - 1.00 în prezent, și un scurt somn la „ora Wu”, care este între orele 11.00 - 13.00.

Potrivit medicinei tradiționale chineze, ora Wu este acea perioadă din zi când energia yang, asociată soarelui și căldurii, atinge nivelul maxim. Chinezii cred că un pui de somn în acest interval poate întări conexiunea cu energia yang și ajută la sănătatea inimii.

În trecut, obiceiul siestei era atât de răspândit în China încât mulți numeroși savanți i-au dedicat poezii. De exemplu, poetul și politicianul chinez din dinastia Song de Nord, Wang Anshi (1021–1086), a scris o poezie intitulată „Somnul de amiază”, în care se plângea că somnul său odihnitor a fost întrerupt de o pasăre.

La rândul său, poetul și istoricul Lu You (1125–1210), din dinastia Song de Sud, a scris de asemenea o poezie intitulată „Somnul de amiază”. El a scris: „Ochii mă dor și sunt încețoșați de somn. Casc adeseori și regret că nu m-am pus în pat mai repede”.

În secolul al XX-lea, și liderul chinez Deng Xiaoping era cunoscut pentru obiceiul de a dormi de amiază. Potrivit relatărilor, Deng obișnuia să bea o cantitate mică de baijiu, băutura tradițională spirtoasă a Chinei, în timpul mesei de prânz, pentru a avea un somn mai odihnitor.

Însă, siesta nu era un privilegiu destinat doar nobililor. În China antică, cei care dormeau după prânz nu erau considerați leneși. În societatea agrară tradițională era adesea considerat neproductiv să lucrezi la orele cele mai călduroase din zi.

Angajații merg cu paturile pliabile la birou

Chiar și prezent, când China are o cultură a muncii extrem de încărcată, supranumită 996, pentru că angajații lucrează 12 ore pe zi (de la 9 dimineața la 9 seara), 6 zile pe săptămână, unii angajați vin cu paturile pliabile și pernele la birou și dorm în timpul pauzei de prânz.

Provincia Shanxi din China, de exemplu, este faimoasă pentru faptul că toată lumea doarme la prânz. Numeroase afaceri, de la restaurante până la centre de curierat, își întrerup activitatea timp de câteva ore după prânz, pentru ca angajații să se poată odihni. Localnicii sunt, de asemenea, faimoși pentru capacitatea lor de a adormi aproape oriunde și în orice moment.

Cu toate acestea, medicina tradițională chineză recomandă ca somnul de după-amiază să nu depășească mai mult de 30 de minute.

Specialiștii mai recomandă să nu se doarmă imediat după masă. În plus, poziția corpului în timpul somnului este considerată foarte importantă pentru sănătate.

Potrivit Spitalului Universității de Medicină Tradițională Chineză din Chengdu, dormitului cu capul pe birou poate afecta organismul, solicitând coloana cervicală și lombară, îngreunând respirația și reducând calitatea somnului, ceea ce poate favoriza apariția anxietății.

Instituția recomandă, de asemenea, ca după trezire persoana să se ridice încet și să facă puțină mișcare ușoară, pentru a ajuta organismul să revină treptat la starea sa fiziologică normală.